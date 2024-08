Williams no entiende por qué Red Bull y Mercedes no ficharon a Sainz

Tras anunciarse que no seguiría en Ferrari por el fichaje de Hamilton, aún sin empezar la temporada, Carlos Sainz tuvo que empezar a buscar destino para la F1 2024. Dos de los equipos que sonaron al principio fueron Mercedes, precisamente para llenar el hueco de Hamilton, y Red Bull Racing, en caso de que por una parte decidieran prescindir de Pérez o si Verstappen, en medio de la guerra interna que se desató en invierno, se acogía a la cláusula de salida y cambiaba de aires.

Sin embargo, la situación con Verstappen se estabilizó y Red Bull renovó a Pérez, mientras que en Mercedes, tras haberle mencionado Toto Wolff, se centraron más en un hipotético fichaje bomba de Verstappen o en subir a Antonelli.

Ahí, las opciones de Carlos Sainz pasaron a ser primero Audi, luego Williams y también Alpine, hasta que finalmente anunció que Williams sería su destino "para 2025, 2026 y más allá".

Cuando en un encuentro con los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, le preguntaron a James Vowles, director de Williams, si le sorprendía que ni Red Bull ni Mercedes hayan ido a por Sainz, el inglés dijo: "Sí, esa es la respuesta corta, porque le considero uno de los cuatro mejores pilotos, e inclus a veces, el segundo piloto de la parrilla. ¿Por qué no querrías eso en tu equipo? Porque mi visión de las cosas es que, fundamentalmente, los equipos se están acercando cada vez más".

Mercedes sigue sin anunciar a su segundo piloto para 2025 y Red Bull acaba de confirmar a Pérez para lo que queda de año pero como posibles sustitutos tenían a Liam Lawson, Daniel Ricciardo o Yuki Tsunoda, no a Sainz.

Vowles cree que es alto el valor que dejan pasar sin el madrileño:"Hay que mirar la diferencia que puede hacer un piloto, y no me refiero solo a términos de rendimiento. Mira a Carlos y mira a todos los equipos en los que ha estado, han mejorado significativamente".

Tal es la complicididad que el futuro jefe de Sainz y el piloto han alcanzado en las negociaciones, que la mujer de James, Rachel Vowles, empezó a mirar con recelo la relación, bromeó el director: "Después de pasar los últimos nueve meses hablando con él al menos semanalmente, si no diariamente, Rachel, mi pareja, ha tenido dudas en cuanto a nuestra relación juntos en relación por la mía con Carlos, pero lo que me he dado cuenta con él es que es una máquina de rendimiento".

"Absolutamente hará todo lo que esté a su alcance para no solo transformarse a sí mismo, sino también al equipo que lo rodea al mismo tiempo. Y eso es poderoso. Eso vale más que lo que él puede hacer pilotando elc coche, porque es capaz de hacer avanzar al equipo en la misma cantidad".

Entre Red Bull y Mercedes, Vowles cree que los de las bebidas energéticas son los que más tendrían que haber ido a por Sainz, ante la amenaza de McLaren F1 en el mundial de constructores: "Cuando estás en la posición de Red Bull, donde corres el riesgo de perder el campeonato de constructores, siempre es una decisión difícil. Pero sí, yo pondría a Carlos junto a Max".

"Si estás en Mercedes, es una elección difícil. Pero creo han oscilado entre no ser competitivos, en cuyo caso tiene sentido invertir en el futuro, a ser muy competitivos y ahora es una decisión más difícil si inviertes en pilotos con menos experiencia. Pero dicho eso, si Mercedes ha tomado esa decisión, tienen mucha más información que yo. Es más que probable que estén muy seguros de la dirección que tomarán, no estoy seguro de si se trata de Max o Kimi, pero lo que quiero decir es que no son tontos. Han tomado esa decisión con sensatez y, si Red Bull ha decidido insistir [con Checo], habrá motivos que no conozco, porque son múltiples campeones del mundo y no toman decisiones a la ligera. Pero me sorprendió, la verdad".

Por último, Vowles admitió que en un momento dado pensó que Sainz no ficharía, por lo que habló con otro pilotos, entre ellos Esteban Ocon y Valtteri Bottas, pero siempre con Carlos como prioridad: "No llamé ni me comuniqué con nadie más en los primeros momentos de la negociación. De hecho, la única vez que lo hice fue más adelante, cuando quedó muy claro que Carlos podría no unirse a nosotros, y en ese momento, tenía que asegurarme de poner todos mis huevos en varias cestas para estar cubierto. Pero él es consciente de cuándo lo hice, y fue muy tarde en el proceso".