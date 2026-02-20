Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari
Williams no vio venir la innovación aerodinámica de Ferrari, como admite el jefe del equipo, James Vowles, y ya está evaluando ahora su viabilidad a corto plazo.
James Vowles, Williams
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Durante los test de pretemporada de la Fórmula 1 suelen aparecer innovaciones interesantes que diferencian a un equipo de los demás, como el concepto "sin pontones" de Mercedes o el polémico sistema DAS, que permitía a los pilotos tirar del volante en las rectas para ajustar la trayectoria de las ruedas de una forma muy beneficiosa.
En 2026, el alerón trasero de Ferrari está causando sensación. El jueves de la última semana de pruebas en Bahrein, el equipo de Maranello apareció de repente con un modelo en el que la parte ajustable del alerón no solo se abre, sino que sobre sí mismo, quedando así boca abajo.
Esto es único en toda la parrilla, aunque otros equipos como Alpine y Audi también han tomado caminos inusuales con el alerón trasero. El jefe del equipo Williams, James Vowles, tiene que admitir que hasta ahora no habían tenido en cuenta la solución de Ferrari.
"Siempre que ves algo interesante, o bien acabas diciendo: 'Todos lo hemos pensado y estos son los resultados por los que no lo hemos implementado', o bien se reconoce que: 'No lo habíamos pensado'.
En el caso del alerón trasero de Ferrari, eso significa según Wolves: "El alerón trasero de Ferrari es una dirección interesante, digámoslo así", dice con una sonrisa. Cuando se le pregunta qué significa eso concretamente, admite: "No lo teníamos en mente".
Tras las imágenes del jueves, todos los equipos deberían estar estudiando intensamente la innovación de Ferrari, o al menos eso creen en Williams, quienes reconocen que ya están haciéndolo.
"En un caso así, espero resultados casi de la noche a la mañana, en un plazo de unas 24 horas, que nos muestren nuestros datos de forma efectiva si la idea es buena o mala, para que podamos adaptarlo a nuestra propia dirección de desarrollo en consecuencia", afirma James Vowles.
Queda por ver si el alerón invertido se incorporará a otros equipos a lo largo de la temporada, ya que por el momento sólo era un experimento de Ferrari y ni siquiera se sabe si ellos mismos lo volverán a usar.
Comparte o guarda este artículo
Williams F1 no ve consecuencias graves en haberse perdido los test de Barcelona
El jefe de Williams F1, James Vowles, victoria en su regreso a las carreras
Williams dejará escoger el diseño de su F1 en los test de 2026 a sus aficionados
Sainz tras los test de F1: "Empezamos 2026 con expectativas más bajas que 2025"
¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!
Así os contamos el último día de test de F1 2026 en Bahrein
Últimas noticias
Sainz tras los test de F1: "Empezamos 2026 con expectativas más bajas que 2025"
Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari
El gran reto oculto de la F1 2026: el brutal cambio de carga al frenar
Aston Martin asume que empieza "en desventaja" tras un invierno fallido
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios