Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

Durante los test de pretemporada de la Fórmula 1 suelen aparecer innovaciones interesantes que diferencian a un equipo de los demás, como el concepto "sin pontones" de Mercedes o el polémico sistema DAS, que permitía a los pilotos tirar del volante en las rectas para ajustar la trayectoria de las ruedas de una forma muy beneficiosa.

En 2026, el alerón trasero de Ferrari está causando sensación. El jueves de la última semana de pruebas en Bahrein, el equipo de Maranello apareció de repente con un modelo en el que la parte ajustable del alerón no solo se abre, sino que sobre sí mismo, quedando así boca abajo.

Esto es único en toda la parrilla, aunque otros equipos como Alpine y Audi también han tomado caminos inusuales con el alerón trasero. El jefe del equipo Williams, James Vowles, tiene que admitir que hasta ahora no habían tenido en cuenta la solución de Ferrari.

"Siempre que ves algo interesante, o bien acabas diciendo: 'Todos lo hemos pensado y estos son los resultados por los que no lo hemos implementado', o bien se reconoce que: 'No lo habíamos pensado'.

En el caso del alerón trasero de Ferrari, eso significa según Wolves: "El alerón trasero de Ferrari es una dirección interesante, digámoslo así", dice con una sonrisa. Cuando se le pregunta qué significa eso concretamente, admite: "No lo teníamos en mente".

Tras las imágenes del jueves, todos los equipos deberían estar estudiando intensamente la innovación de Ferrari, o al menos eso creen en Williams, quienes reconocen que ya están haciéndolo.

"En un caso así, espero resultados casi de la noche a la mañana, en un plazo de unas 24 horas, que nos muestren nuestros datos de forma efectiva si la idea es buena o mala, para que podamos adaptarlo a nuestra propia dirección de desarrollo en consecuencia", afirma James Vowles.

Queda por ver si el alerón invertido se incorporará a otros equipos a lo largo de la temporada, ya que por el momento sólo era un experimento de Ferrari y ni siquiera se sabe si ellos mismos lo volverán a usar.