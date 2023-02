Williams se queda fuera de Drive to Survive y estrenan su documental

Cargar el reproductor de audio

La nueva entrega de Drive to Survive será todo un éxito a nivel mundial si se repite la historia de las últimas temporadas en Netflix. La plataforma ha sido un pilar crucial para que la Fórmula 1 crezca a niveles exponenciales en Estados Unidos, en donde se disputarán hasta tres grandes premios en la próxima campaña de 2023, aunque hay un equipo que no está muy contento sobre cómo se ha producido la serie documental.

Se trata de Williams, quienes a pesar de ser lo últimos en la clasificación general de constructores, desean su momento de protagonismo en la pequeña pantalla. Los de Grove solo tuvieron un episodio dedicado especialmente a ellos en la cuarta edición de la saga, y en esos pocos minutos se trataba de la transformación de la escudería tras la llegada del que fuera el nuevo director del conjunto, Jost Capito.

No te pierdas nada del estreno de Drive to Survive en 2023: F1 Drive To Survive: Temporada 5; fecha, capítulos y cómo ver

No obstante, Drive to Survive no quiso incluir un capítulo sobre los británicos, por lo que decidieron crear su propio documental para contrarrestar su poca presencia en la plataforma audiovisual norteamericana. A través de sus redes sociales confirmaron el estreno de una obra llamada "La historia no contada", que se podrá ver a través de su página web oficial muy pronto.

En la publicación en sus perfiles se puede observar que hay una clara referencia al plano tan característico de la serie de Netflix en la que aparece un monoplaza parando en boxes para el cambio de neumáticos, con una tipografía y tonos muy similares a los que se usan en los episodios que aparecen en el servicio de vídeo por streaming.

"Las historias no contadas de 2022. Próximamente", se leía en lo que escribió el equipo inglés. "En una nueva serie de dos partes, sigue los altibajos de 2022 a través de imágenes que no verá en ningún otro lugar con Williams, 'La historia no contada'. Míralo pronto en la web de Williams".

Los aficionados tendrán que esperar, al menos, hasta el 24 de febrero, cuando Netflix ponga disponibles todos los episodios de la quinta temporada de Drive to Survive, en la que se contará la histórica campaña en la que Max Verstappen se hizo con su segundo título mundial, además de todas las aventuras del resto de la parrilla, exceptuando a los de Grove por lo que demuestran en sus redes sociales.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!