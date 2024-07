Williams tilda de "especulaciones" la supuesta cláusula de salida de Sainz

Desde que surgió la posibilidad de que Sainz fichara por Williams, se ha hablado en muchas ocasiones de que el equipo británico le ofrecería libertad en 2026 para, ante el cambio de reglamento, fichar por otro equipo si apareciera una oportunidad mejor.

James Vowles, director de Williams, lo negó el domingo en Spa cuando dijo que se veía con más posibilidades de fichar a Sainz, luego lo aclaró el lunes tras el anuncio y este miércoles, en una videollamada con varios medios entre los que estaba Motorsport.com, de nuevo le preguntaron, y lo negó.

"Hay precisamente 10 personas en el mundo que saben lo que hay en el interior y en el contrato, 10. Y os garantizo que no es ninguno de vosotros en esta reunión, ni nadie en esta empresa, y especialmente nadie que esté cerca de mí en este momento", comenzó. "El entorno de Carlos lo sabe, y yo sé lo que hay dentro, así que cualquier cosa que hayas leído en Internet es especulación, y eso es todo".

Tras eso, incluso reveló que el cartel en el que se anunciaba el fichaje, que decía "para 2025, 2026 y más allá (beyond)", fue porque el piloto quería dejar claro su compromiso: "El mensaje de 2025 y 2026 y más allá no fue idea mía, vino de Carlos. Quería que quedara muy claro para todos vosotros, para el mundo, que se ha comprometido y que es aquí donde quiere estar".

Cuando Motorsport.com le preguntó en qué momento le pareció realista que pudiera fichar a Sainz, Vowles fue claro: "Cuando su bolígrafo tocó el papel del contrato. Ese fue el único momento en el que pensé que parecía realista. Cerca del GP de España pensaba que estábamos en muy buen estado, pero tuvimos un gran premio escandalosamente malo, y eso no se puede hacer en el deporte profesional. Pero quizás desde Mónaco, cuando todo empezaron a ser altibajos".

"Creo que es probablemente ese fue el momento correcto en el que estás más metido, tirando del hilo, pero ha sido una montaña rusa, eso está claro. Pero lo ha sido para el mercado de pilotos, porque hay equipos que aún no se han decidido, e incluso este fin de semana había dudas de qué pasaría con Pérez en Red Bull. Y cuando tienes esa inestabilidad, es completamente normal que un piloto no se comprometa contigo hasta el momento en que sepa lo que le depara su futuro y qué puertas y vías están cerradas. Esa es mi opinión al respecto. Así que, como he dicho, hasta que el bolígrafo no tocó el papel, no me fié".

Volwes no quiso revelar en qué momento se firmó el contrato, porque dice que Carlos Sainz y él quieren "hacer algo un poco especial al respecto más adelante".

Y por último, sobre qué hizo finalmente decidirse a Sainz, desveló que incluso hubo reuniones en habitaciones de hotel, a altas horas: "En realidad, ha sido muy coherente en su mensaje desde el principio. Me ha encantado este proceso. Ojalá hubiéramos podido documentarlo y tener una pequeña cámara para que lo hubierais visto, pero ha sido genial. Él y yo hemos pasado algunas noches en varios hoteles, incluso en su habitación, donde hemos tenido algunas de las mejores charlas que he tenido, porque es brillante. Ojalá pudieras haber sido una mosca para observarlo desde la pared".

"Él ha sido muy coherente, y le he explicado los aspectos positivos de Williams, y dónde está la diferencia. Nunca he cambiado cuáles son esos aspectos positivos, y lo he hecho de manera que no sea menospreciar a otros rivales. No creo que sea correcto ni acertado hacerlo, y lo que ha hecho con el tiempo es ver cómo algunos de esos aspectos positivos quizá no existan en otros lugares. Esa es probablemente la mejor manera en que te lo puedo explicar", concluyó.