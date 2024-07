Williams explica cómo fichó a Sainz y que el acuerdo es a largo plazo

Después de meses de rumores y especulaciones, Williams logró convencer a Carlos Sainz, que este lunes anunció su decisión de fichar por el equipo británico desde 2025. Ha sido una larga etapa de negociaciones a varias bandas, pero James Vowles, director de la escudería, le ganó la partida a Audi y Alpine, que también aspiraban a fichar al español.

En una entrevista exclusiva con la web oficial de la F1, Vowles reveló cuándo fueron los primeros contactos con Carlos Sainz, que se remontan a antes de que Ferrari anunciara el fichaje de Hamilton. "La primera vez que pasé tiempo con su familia fue el año pasado en Abu Dhabi", recuerda el británico. "Tuvimos que llevarlos por detrás para que pudieran subir y venir a mi despacho a charlar sin que les vieran. Esa fue la primera vez que hablé con todos ellos, y fue la primera vez que llegué a conocerlos".

Se trataba de una primera toma de contacto, con el objetivo de que Williams demostrara que apostaba fuerte por el futuro: "Conectamos porque tienen valores familiares que son muy similares a los míos, que son la honestidad, el rendimiento en la pista sin política, y se trata de cómo hacer el mejor trabajo posible con lo que tienes. Eso encajó mucho entre ambas partes".

"Era Abu Dhabi 2023, así que nadie sabía lo que iba a pasar con Carlos. Lo que estaba haciendo era asegurarme de que son conscientes de que vamos en serio con lo de volver a la parte delantera y que aquí estamos, que me conozcan".

"Luego saltó la noticia de Lewis [Hamilton deja Mercedes y ocupa el asiento de Sainz en Ferrari para 2025], lo que me pilló con la guardia baja, y pilló a Carlos con la guardia baja al mismo tiempo. Así que empecé el procedimiento normal de negociación".

"En todo momento, y merece la pena que lo comprobéis con Carlos, ya que él te dirá lo mismo, todo lo que le he dicho es la verdad detrás de este proyecto, así que eso significa todas las partes buenas y todas las partes malas. Ha sido coherente de principio a fin".

"Le he dicho 'Esto es lo que somos, esto es en lo que estamos invirtiendo, esto es por lo que creo en ello, esto es lo que parece que va a ser en el futuro: ¿quieres formar parte de ello?".

James Vowles, Williams

Williams hizo rápidamente público su interés por fichar a Sainz, en un mundo, el de la Fórmula 1, en el que los deseos se esconden más bajo la mesa, ante el riesgo de que no se consiga y el equipo quede en una posición en la que vea a un rival hacerse con el piloto que quería.

Una situación que Vowles aceptó, con buenos motivos: "Fui muy claro en público en el hecho de que le quería como parte del equipo. Puedes parecer un héroe o un cero a la izquierda, lo sabía desde el principio, pero quería que supiera lo mucho que forma parte de lo que creo que es el futuro de Williams".

"La forma de hacerlo es con el corazón en la mano, y exponerlo para que el mundo lo vea. Puedes salir herido o puedes tener el sentimiento más fuerte emocionalmente de una conexión de algo. Prefiero que él y el mundo sepan que es un deportista increíble y que sé que trabajaríamos bien juntos".

"Si hubiera salido al revés, no me arrepentiría. Hay que hacer lo necesario para tener a la gente adecuada en la organización. Es difícil saber cuál sería la alternativa si no hubiera ocurrido, pero todo el trabajo ha merecido la pena".

¿Tiene Sainz una cláusula que le permita irse en 2026 a otro equipo?

Uno de los aspectos que muchos aseguran es que Williams es para Sainz un equipo de paso, y que en 2026 será libre de firmar por otro si se presenta una opción mejor. En Fórmula 1, los contratos y cláusulas son secretos, más allá de filtraciones (interesadas o no), pero desde el equipo aseguran que esta unión es para largo.

Tras anunciar en redes que fichaban a Sainz "para 2025, 2026 y más allá", Vowles explicó: "Le dije que probablemente era el contrato más largo [de duración], con mucha diferencia", añade. "¡Y los contratos de Lewis son difíciles, para ser claros!".

"Hubo momentos en los últimos meses en los que dije 'si vienes por dinero o a corto plazo, no funcionará para ninguna de las partes'", continuó. "Este es un viaje de verdad. Va a ser difícil, pero increíblemente gratificante".

Que Sainz haya elegido Williams por delante del nuevo proyecto de un gigante del automóvil como Audi, enorgullece a Vowles, y asegura que el piloto siempre fue claro: "Fue el primero en decirnos que la competencia por ficharle era increíble. Tenía detrás a uno de los mayores fabricantes del mundo [Audi], con el que su padre ha ganado. No es fácil rechazarlo. Y tenía a un equipo que ha ganado una carrera más recientemente que nosotros, Alpine. No podemos ignorar eso. Pero lo que vio con nosotros no es dónde estamos hoy, sino hacia dónde vamos".

"Eso es enorme, es realmente importante en nuestro camino hacia el futuro", va rematando Vowles. "Emocionalmente, ha hecho que todo valga la pena en un segundo. Es un hito tremendo y significa mucho para mí y para el equipo".

¿Y cómo reaccionaron los trabajadores de Williams ante el fichaje de Sainz?

"Pusimos al equipo un vídeo de Carlos anunciando la noticia y no se oyó ni una palabra durante al menos los primeros 45 segundos por los vítores, los gritos, las palmas. Esa reacción me dice todo lo que necesito saber: que creen en esta decisión tanto como yo".

"Pero ahora tengo que demostrarle a él, al equipo y al mundo, que estamos en el buen camino".