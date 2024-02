Williams cierra la puerta a repetir el caso Russell en 2025 con Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, a sus 17 años, afronta su primera temporada en la Fórmula 2 tras un meteórico ascenso, y el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, insinuó que es un candidato para sustituir a Lewis Hamilton tras sugerir que la escudería podría ser "audaz" en su elección. Un salto así supondría un gran paso para el adolescente, incluso si realiza un gran año en la antesala del Gran Circo, por lo que también se le relacionó con Williams y con un aprendizaje alejado de los focos, similar al que hizo George Russell.

El responsable de los de Grove, James Vowles, estuvo muy involucrado en el programa de jóvenes pilotos de los de Brackley, y conoce bien al italiano. Sin embargo, en el conjunto inglés tiene sus propios pilotos en los que apoyarse, como Zak O'Sullivan y Franco Colapinto en la Fórmula 2, y Luke Browning en la Fórmula 3.

Como tal, el equipo no está dispuesto a entrenar a un piloto que en última instancia pertenece a otro, por muy bueno que sea: "Desde mi punto de vista, no tengo ninguna duda de que Kimi [Antonelli] estará en la Fórmula 1. Lo ha hecho increíblemente bien en sus categorías inferiores, pero eso no significa que vaya a estar necesariamente en Williams".

"Creo en la inversión en la juventud, pero aceptaré a gente por sus méritos en la organización", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por el jovencísimo talento. "Tengo la suerte de tener a dos jóvenes en la Fórmula 2 y a otro en la Fórmula 3. De hecho, ahora estamos completando poco a poco el escalafón, tengo uno en la FRECA y otro que se incorporará a la Fórmula 4 antes de que acabe el año".

"Así que estamos empezando a construir un programa que creo que es uno sensato para desarrollar la próxima generación de pilotos", continuó James Vowles. "En el caso de Toto [Wolff], está en la posición que cabría esperar. Es uno de los mejores, si no el mejor, equipo de la parrilla, con un abanico de opciones a su disposición, así que, desde mi punto de vista, se trata más de ver qué pasa en el futuro".

"Tengo a Alex [Albon] aquí el año que viene bajo contrato, y tengo a Logan [Sargeant] obviamente bajo contrato también, junto con los pilotos de categorías inferiores, así que es solo cuestión de ver cómo se desarrolla todo en los próximos seis meses", explicó el máximo responsable de la escudería inglesa.

En cuanto al potencial del italiano, añadió: "Cuando te ocupas de un joven de 11 años, no tienes ni idea de si va a ser increíble, bueno, genial o normal, pero en su caso, desde los primeros días de la Fórmula 4, se veía que se estaba desarrollando excepcionalmente bien. Tanto que nos preguntamos si había algo más en ese momento".

Toto Wolff insistió en que Andrea Kimi Antonelli será un piloto de Fórmula 1 "muy exitoso", pero dijo que Mercedes tratará de no ponerle bajo presión, sobre todo porque ni siquiera ha comenzado su campaña en la Fórmula 2, y el austriaco no tendrá prisa por tomar una decisión de cara a 2025: "Nos han lanzado esa bola curva con Lewis [Hamilton] a principios de febrero, y yo quiero hacer lo contrario a la hora de elegir al piloto para el año que viene".

"Está claro que Kimi [Andrea Antonelli] ha estado en nuestra academia desde que tenía 11 años, y tenemos el gran placer de verle crecer como un joven y crecer a través de las filas, pero también quiero quitarle un poco de presión", aseguró. "Tiene 17 años, acaba de cumplirlos. Ha ganado todo lo que tenía que ganar en su temporada de novato [en la FRECA], y creo que va a estar en la Fórmula 1. Va a ser un piloto muy, muy exitoso pero aún no ha empezado su campaña en la Fórmula 2".

"Tuvieron una prueba difícil en los primeros días en Bahrein, y veremos cómo se desarrolla, y es por eso que quiero esperar a que las primeras carreras que se superponen con la Fórmula 1 van a ir", dijo. "Hay muchos pilotos muy buenos en la Fórmula 1 disponibles también para el año que viene, y todo esto va a entrar en la ecuación a la hora de decidir la alineación de pilotos para el próximo curso, pero eso no va a ocurrir pronto".

