Vowles: "No convertiré a Williams en un 'mini-Mercedes' de F1"

Williams anunció el viernes que Vowles dejaría su puesto como director de estrategia de Mercedes para convertirse en su nuevo director de equipo, cubriendo la vacante de Jost Capito.

Vowles se unirá a un equipo que busca salir del fondo de la parrilla, habiendo terminado último en el campeonato de constructores de 2022 y habiendo pasado la mayor parte de la temporada con el coche más lento.

El nuevo jefe viene de ser una pieza clave en el equipo directivo de Toto Wolff en Mercedes, desempeñando un papel importante en su éxito durante toda la era híbrida V6.

Williams es un equipo cliente de Mercedes, de quien recibe sus motores y cajas de cambios. También dio a George Russell, piloto junior de Mercedes por aquel entonces, su primer asiento en la F1 en 2019, y colaboró en su desarrollo durante tres años.

Pero Vowles aseguró que su movimiento no cumple con el propósito de hacer de Williams una especie de equipo B de Mercedes.

"No lo consideraría un mini-Mercedes", dijo Vowles. "Williams es un equipo increíblemente independiente por derecho propio que ha formado su propia historia, su propio patrimonio".

"Cuando preguntamos a nuestro equipo directivo cuál es el elemento más importante de la escudería, siempre volveremos a dos cosas de Mercedes: la gente y la cultura".

"Pero hasta que no ponga un pie allí no podré estar seguro de dónde estamos en este momento, pero lo principal es asegurarme de que todo el mundo entiende que se trata de trabajar juntos".

"Se trata de empoderar, se trata de tratar a tus compañeros con el respeto que esperas de ellos, el crecimiento que quieres de ellos, para que podamos trabajar juntos hacia un objetivo final".

Vowles añadió que Williams es "una organización totalmente independiente" y que su éxito "depende de que yo haga un buen trabajo, y eso tiene que ser independiente de Mercedes."

"No significa que Mercedes y nosotros no vayamos a colaborar de una forma u otra, ya se colaboraba antes de que yo me uniera", dijo. "Pero tengo que hacer lo que sea mejor para Williams a partir de ahora".

El año pasado, Mario Andretti, campeón del mundo de F1 en 1978, expresó su preocupación por la influencia política del jefe de Mercedes, Wolff, en la F1, después de que el intento de la familia Andretti de fundar un nuevo equipo fuera recibido con cierto escepticismo.

Pero Wolff subrayó que no presionaría a Vowles para que siguiera con Mercedes, diciendo que el papel de un director de equipo es "defender nuestro punto de vista y nuestros equipos, y hacer todo lo que esté en nuestra mano para prosperar."

"Si alguna vez me involucrara con James y le pidiera que convirtiera a Williams en un mini-Mercedes, me diría que me fuese a paseo", dijo Wolff.

"En ese sentido, siempre se especuló con que Williams, debido al motor Mercedes, era un subordinado. Pero nada de eso era obviamente cierto. Nunca interferimos en ningún tipo de situación con los pilotos. Siempre entendimos la autoridad de la dirección del equipo a su manera".

"Y es por eso que James va a hacer lo que es bueno para el equipo y lo que es bueno para él con el fin de llevarlo adelante".

"Él va a ser juzgado por el éxito del equipo, y si Mercedes es útil, entonces hablaremos de ello".

