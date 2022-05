Volkswagen lo confirma: "Porsche y Audi entrarán a la F1"

Cargar el reproductor de audio

La llegada de Porsche y Audi a la Fórmula 1 a partir de 2026 parecía ser solo un trámite, pero esta mañana se han despejado todas las dudas que todavía pudiesen existir. El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Herbert Diess, ha confirmado que ambas marcas llegarán al Gran Circo como motoristas, aunque todavía no se sabe con qué equipos colaborarán.

"Volkswagen no entra a la Fórmula 1. No es una marca idónea para ello y no participará", señaló de inmediato el consejero delegado del Grupo VW. "Pero puedo decir esto: nuestras marcas premium ya han decidido ingresar a la Fórmula 1 con nuestro apoyo. En cuanto a Porsche, el proyecto ya es relativamente concreto. Para Audi todavía no tanto".

Las razones de la entrada de Porsche y Audi a la Fórmula 1 para 2026

Desde que Liberty Media se hizo cargo de los derechos comerciales de la F1, el campeonato se ha expandido con mucha fuerza en mercados automovilísticos muy importantes, como el de Estados Unidos. Pero también en términos de comunicación, redes sociales y entretenimiento, de hecho, Netflix es un gran ejemplo de ello.

Todas estas razones han sido claves para que Porsche y Audi hayan tomado la decisión de entrar en la F1, sin olvidar el importante cambio reglamentario que dará la bienvenida a una nueva generación de unidades de potencia a partir de 2026.

"¿Cuáles son las razones de la decisión? Para empezar, hay que decir que la F1 se está expandiendo de forma muy positiva en todo el mundo. La categoría aún no ha llegado del todo a Estados Unidos. El marketing que se está haciendo allí, con Netflix liderando ese impulso, hará crecer todavía más el interés en los EE. UU".

"En Asia también está creciendo significativamente, incluido entre los jóvenes. Si observas los principales eventos deportivos de todo el mundo, en el automovilismo, en realidad solo es la Fórmula 1. Si quieres hacer carreras, debes estar en la Fórmula 1. Ahí está el mayor impacto".

"Además, no puedes entrar a la Fórmula 1 si no hay un cambio reglamentario. Esto significa que, para que nuevos [equipos o motoristas] decidan entrar, debes cambiar las reglas para que todos comiencen de cero en algún sentido".

"Esto ha sucedido ahora y también pasará en 2026, cuando los motores serán más eléctricos, incluso con combustibles sintéticos. Esto significa que todos necesitan desarrollar un nuevo propulsor. Y eso te lleva de tres a cuatro años. Eso significa que es el momento idóneo para decidir entrar a la F1".

"Y nuestras dos marcas premium así lo piensan. Ambas dicen que solo competirán en la Fórmula 1 y que se retirarán de muchas otras categorías, porque esto ya tendrá un impacto global".

"Ambas confían en que la F1 será muy sostenible. Funcionará con combustibles sintéticos, será neutra en CO2 y tendrá un porcentaje mucho más alto de electrificación. Y asumimos que seguirá siendo el estandarte más grande del mundo del motor en 2026 o 2028. Incluso mucho más que hoy. Por lo tanto, la plataforma de marketing será más grande".

"Realmente no necesitaríamos entrar a la Fórmula 1. Pero nuestras marcas premium creen que es el lugar perfecto para aumentar su valor. Y también es un sitio único para demostrar a la competencia que tienes una tecnología superior, como es en el caso de Audi. Es por eso que la junta directiva y todo el consejo de supervisión ha votado a favor".

"Audi todavía tiene que decidir de qué forma y con qué equipo lo hará. Pero ambos han comenzado a desarrollar sus propios motores", confirmó el CEO de del Grupo VW.

Porsche y Audi, dos situaciones diferentes antes de su llegada a la F1

Ambas marcas son diferentes. Una es deportiva y la otra de lujo. La clientela es diferente y también lo son sus situaciones. Pero la Fórmula 1 podría ser su mínimo común denominador para aumentar el atractivo de las dos marcas, no solo haciéndolas más fuertes, sino también poniéndolas más al nivel de competencia con sus rivales.

"Porsche genera 4.000 millones de euros al año y debería seguir haciéndolo en el futuro. Para esto, la marca necesita carisma, visibilidad y ser atractiva. Porsche tiene que ser la marca de automóviles más deportiva del mundo. Porsche tiene que hacer automovilismo y lo más eficiente es la Fórmula 1".

"En cuanto a Audi, la marca es más débil que Porsche, tiene menos atractivo. Pero la F1 es la mejor opción para ellos porque como marca en sí tiene mucho potencial. Si tiene éxito contra Daimler (Mercedes), puede beneficiarse enormemente. Además, Audi quiere fabricar tres millones de vehículos para 2030 y quiere subir los precios extendiéndose a los segmentos superiores. Abandonará los inferiores para intentar pelear con Daimler, por lo que su entrada a la F1 tendrá sentido", concluyó Diess.