Villeneuve: "Hamilton quería trabajar cada vez menos y cobrar más"

Después de largos meses de espera y de negociaciones problemáticas, Lewis Hamilton y Mercedes finalmente ampliaron su contrato en febrero. Sin embargo, la duración fue muy sorprendente, ya que las dos partes acordaron un acuerdo de solo un año más, por lo que estará vigente hasta finales de 2021.

Desde este anuncio, tanto Toto Wolff, director ejecutivo de la marca, como el siete veces campeón del mundo han insistido en una elección hecha para darse más tiempo en un contexto en el que cada uno asegura la continuación de la colaboración, mientras piensa en el futuro.

Sin embargo, se han planteado muchas preguntas sobre lo que hay detrás de esta sorprendente situación.

Para Jacques Villeneuve, está claro: es en el plano económico donde las negociaciones se han estancado.

"Está claro que las dos partes no estaban de acuerdo, ya sea por necesidades económicas o sociales...", dijo en respuesta a una pregunta de Motorsport.com en la rueda de prensa de la presentación de la temporada de Canal+ Francia. "Por lo que tenemos entendido, Lewis quería trabajar cada vez menos y cobrar cada vez más, por lo general, no funcionan estas cosas [risas]".

Pero para el campeón del mundo de 1997, se añade a la balanza la cuestión de la imagen de la marca alemana, que viene de siete dobles títulos consecutivos.

"Y Mercedes puede haber recibido su máximo rendimiento mediático; volver a ganar con o sin Lewis, no aporta mucho. Tener a Lewis en el coche, sí, les aporta mucho, pero [en este momento] estamos más en una base en la que es la imagen de Lewis la que crece y no la de Mercedes, que parece ganar un poco con cualquier piloto, esa es la percepción", añade el canadiense.

"Lo que realmente ayudaría a la imagen de Mercedes es ganar con un piloto que no sea Lewis Hamilton. Así que, evidentemente, salir y batir todos los récords, ser el campeón con más títulos hace historia y Mercedes también quiere eso; pero para ello, solo hace falta una temporada".

Presente en la misma rueda de prensa como nuevo asesor de Canal+, Romain Grosjean, que dejó la F1 a finales de 2020 tras 179 grandes premios, se mostró de acuerdo con Villeneuve, a la pregunta de Motorsport.com.

"Creo que Jacques lo ha resumido bien. De hecho, Lewis, lo primero que leímos de él fue 'quiero continuar, estoy feliz de estar en la F1', así que si el contrato no se firmó de inmediato es porque imaginamos [que] económicamente no estaban de acuerdo y me imagino que Lewis se estaba volviendo más y más codicioso", apuntó.

"Y esa es la única razón por la que ha tardado tanto, porque sobre el papel Mercedes quería seguir con Lewis y Lewis quería seguir con Mercedes. Para mí, es sólo una suposición, o fue económica o no se pusieron de acuerdo".

Todas las victorias de Lewis Hamilton en F1

(Si no puedes ver las fotos, pulsa en 'Versión completa' al final del artículo)

