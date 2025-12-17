Villeneuve explica por qué Hadjar encaja en Red Bull

El ex piloto de Fórmula 1 Jacques Villeneuve cree que Isack Hadjar tiene la actitud adecuada para Red Bull Racing, mientras el joven de 21 años se prepara para unirse a Max Verstappen en el equipo de Milton Keynes el próximo año.

Red Bull anunció su alineación de pilotos para 2026 a principios de diciembre, colocando a Hadjar junto a Verstappen y al piloto junior de Red Bull, Arvid Lindblad, al lado de Liam Lawson en Racing Bulls. El compañero de equipo de Verstappen en 2025, Yuki Tsunoda, pasará a un rol de piloto reserva.

"Hadjar fue un poco imprevisible", dijo Villeneuve al reflexionar sobre el rendimiento del novato en 2025 en el podcast High Performance. "Tuvo algunas locuras… Es muy al estilo Red Bull ahora. Muy agresivo. Algunas carreras fueron simplemente increíbles. Quiero decir, hubo carreras que fueron 'Wow, ¿de dónde salió eso?'"

"Luego hubo otras carreras en las que estuvo detrás de Lawson. Así que si puede mantener ese impulso especial, y eso que era solo su primera temporada… Si mantiene ese ritmo, está en el equipo perfecto. Red Bull, con su actitud, funciona muy bien".

Aunque Red Bull ha experimentado muchos cambios en el asiento junto a Verstappen, Hadjar no se siente preocupado por la tarea que tiene por delante.

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Es un momento muy bueno en mi carrera, eso es seguro", explicó Hadjar durante la rueda de prensa en Abu Dhabi.

"Después de todo el trabajo duro de estos años, ser recompensado ahora, obviamente, es solo el comienzo de un nuevo viaje. Pero estoy muy emocionado y entrando en una nueva era de la Fórmula 1 también. Creo que es un momento muy adecuado".

2026 dará la bienvenida a una nueva ola de regulaciones en el campeonato, algo que Hadjar ve como positivo para su primer año en el codiciado asiento. "No tengo expectativas en absoluto, porque todos empezamos desde cero. El trabajo se va a hacer", añadió.

Además, el piloto ya ha mencionado en múltiples ocasiones que es consciente de que va a sufrir contra Verstappen, sobre todo a principio de temporada, y que está listo para aceptar esa realidad, por lo que tiene la mentalidad correcta, la de aprender, y no ponerse más presión de la que ya tendrá en un ecosistema como el de Red Bull. Eso sí, la salida de un personaje tan duro como lo es Helmut Marko y todos los últimos cambios que ha vivido este año la marca de las bebidas energéticas, pueden quitarle presión.