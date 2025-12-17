Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

Villeneuve explica por qué Hadjar encaja en Red Bull

Jacques Villeneuve cree que la "actitud Red Bull" de Isack Hadjar lo convierte en un buen compañero para Max Verstappen en 2026

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Isack Hadjar, Racing Bulls Team

El ex piloto de Fórmula 1 Jacques Villeneuve cree que Isack Hadjar tiene la actitud adecuada para Red Bull Racing, mientras el joven de 21 años se prepara para unirse a Max Verstappen en el equipo de Milton Keynes el próximo año.

Red Bull anunció su alineación de pilotos para 2026 a principios de diciembre, colocando a Hadjar junto a Verstappen y al piloto junior de Red Bull, Arvid Lindblad, al lado de Liam Lawson en Racing Bulls. El compañero de equipo de Verstappen en 2025, Yuki Tsunoda, pasará a un rol de piloto reserva.

¿Cómo le fue en sus primeros test con Red Bull?:

"Hadjar fue un poco imprevisible", dijo Villeneuve al reflexionar sobre el rendimiento del novato en 2025 en el podcast High Performance. "Tuvo algunas locuras… Es muy al estilo Red Bull ahora. Muy agresivo. Algunas carreras fueron simplemente increíbles. Quiero decir, hubo carreras que fueron 'Wow, ¿de dónde salió eso?'"

"Luego hubo otras carreras en las que estuvo detrás de Lawson. Así que si puede mantener ese impulso especial, y eso que era solo su primera temporada… Si mantiene ese ritmo, está en el equipo perfecto. Red Bull, con su actitud, funciona muy bien".

Aunque Red Bull ha experimentado muchos cambios en el asiento junto a Verstappen, Hadjar no se siente preocupado por la tarea que tiene por delante.

Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Es un momento muy bueno en mi carrera, eso es seguro", explicó Hadjar durante la rueda de prensa en Abu Dhabi.

"Después de todo el trabajo duro de estos años, ser recompensado ahora, obviamente, es solo el comienzo de un nuevo viaje. Pero estoy muy emocionado y entrando en una nueva era de la Fórmula 1 también. Creo que es un momento muy adecuado".

2026 dará la bienvenida a una nueva ola de regulaciones en el campeonato, algo que Hadjar ve como positivo para su primer año en el codiciado asiento. "No tengo expectativas en absoluto, porque todos empezamos desde cero. El trabajo se va a hacer", añadió.

Además, el piloto ya ha mencionado en múltiples ocasiones que es consciente de que va a sufrir contra Verstappen, sobre todo a principio de temporada, y que está listo para aceptar esa realidad, por lo que tiene la mentalidad correcta, la de aprender, y no ponerse más presión de la que ya tendrá en un ecosistema como el de Red Bull. Eso sí, la salida de un personaje tan duro como lo es Helmut Marko y todos los últimos cambios que ha vivido este año la marca de las bebidas energéticas, pueden quitarle presión.

Más de Red Bull:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La reunión que transformó la temporada de Antonelli como rookie en F1

Mejores comentarios
Redacción Motorsport.com
Más de
Redacción Motorsport.com
Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más

Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más

MotoGP
MotoGP
Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más
Dañado el busto del piloto que da nombre a Interlagos tras una pelea

Dañado el busto del piloto que da nombre a Interlagos tras una pelea

General
General
Dañado el busto del piloto que da nombre a Interlagos tras una pelea
Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull
Isack Hadjar
Más de
Isack Hadjar
Los rookies definen a Verstappen como su "padre" y a Alonso como "leyenda de las radios"

Los rookies definen a Verstappen como su "padre" y a Alonso como "leyenda de las radios"

Fórmula 1
Fórmula 1
Los rookies definen a Verstappen como su "padre" y a Alonso como "leyenda de las radios"
Hadjar admite su realidad en 2026 frente a Verstappen

Hadjar admite su realidad en 2026 frente a Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Hadjar admite su realidad en 2026 frente a Verstappen
La extraña petición de Red Bull a su nuevo piloto Isack Hadjar

La extraña petición de Red Bull a su nuevo piloto Isack Hadjar

Fórmula 1
Fórmula 1
La extraña petición de Red Bull a su nuevo piloto Isack Hadjar
Red Bull
Más de
Red Bull
Lo que "asusta" de Verstappen es que "aún está mejorando", según Vettel

Lo que "asusta" de Verstappen es que "aún está mejorando", según Vettel

Fórmula 1
Fórmula 1
Lo que "asusta" de Verstappen es que "aún está mejorando", según Vettel
Fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Fórmula 1
Fórmula 1
Fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche
Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?

Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?

Fórmula 1
Fórmula 1
Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?

Últimas noticias

Paolo Simoncelli carga contra Liberty: "Para ellos el motociclismo no existe"

Paolo Simoncelli carga contra Liberty: "Para ellos el motociclismo no existe"

MotoGP
MGP MotoGP
Paolo Simoncelli carga contra Liberty: "Para ellos el motociclismo no existe"
"Jorge Martín estaba seguro de que iba a morir tras Qatar", confiesa su novia

"Jorge Martín estaba seguro de que iba a morir tras Qatar", confiesa su novia

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Valencia 2026
"Jorge Martín estaba seguro de que iba a morir tras Qatar", confiesa su novia
La FIA desvela los nuevos términos e imágenes de los coches de F1 de 2026

La FIA desvela los nuevos términos e imágenes de los coches de F1 de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La FIA desvela los nuevos términos e imágenes de los coches de F1 de 2026
Así lucirán los coches de F1 en 2026: ¡actualizados!

Así lucirán los coches de F1 en 2026: ¡actualizados!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Así lucirán los coches de F1 en 2026: ¡actualizados!

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros