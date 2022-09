Vídeo: Wolff pidió a Hamilton guardarse sus críticas por radio

Cargar el reproductor de audio

Hamilton llegó a ser un candidato al triunfo del GP de Países Bajos, pero acabó fuera del podio, y muy molesto con la estrategia de su equipo. Durante el Safety Car tras el abandono de Valtteri Bottas, los pilotos se vieron obligados a pasar por el pitlane en lugar de por la recta principal, y muchos aprovecharon para montar neumáticos nuevos de cara a las últimas 12 vueltas.

Lewis Hamilton se mantuvo con sus gomas usadas (y medias) aprovechando la parada de Verstappen para ponerse líder, pero perdió la primera plaza con el vigente campeón cuando gestionó mal la reanudación. Ahí ya abrió la radio para señalar la estrategia de su escudería: "Esa fue la mayor cagada".

Luego fue víctima del Ferrari de Leclerc, que disfrutaba de un gran ritmo con neumáticos blandos, y también de su compañero George Russell, que sí había hecho el pitstop y también llevaba ruedas nuevas.

Eso provocó un enfado en Hamilton, que no lo ocultó abriendo de nuevo la radio, donde dijo a Mercedes: "No puedo creer lo que me habéis jodido, chicos, no puedo deciros cómo me habéis jodido".

El heptacampeón terminó cuarto y, al cruzar la meta, su ingeniero de carrera le pidió perdón y le prometió revisar las decisiones que salieron mal.

Ahí, el mismísimo director Toto Wolff salió al quite para calmarle por radio y, tras disculparse, cortar lo que se esperaba fuera una crítica mayor: "Lewis, siento que lo que hablamos por la mañana no funcionara, era un riesgo, pero hablemos entre nosotros en la oficina. Gracias, lo siento, no funcionó".

(Haz click en el enlace si no te aparece el vídeo. Solo disponible en España)

El piloto respondió dando las gracias a sus mecánicos por los pitstop que le habían permitido tener, que definió como "los mejores de la temporada", ignorando el tema de las quejas. A lo que su ingeniero contestó con un "gracias por tu mensaje".

Hablando ante la prensa, Wolff se mostró comprensivo con Hamilton: "En primer lugar, es muy emotivo para el piloto, porque estás muy cerca de luchar por la victoria y luego te comen, por lo que está claro que todas las emociones salen a la luz".

Aun así, el jefe de equipo considera que era la decisión correcta dejarle con sus neumáticos medios que, señala, no eran tan viejos: "Como piloto, dentro del coche, estás solo y no ves lo que está sucediendo. Discutimos en ese momento si nos arriesgábamos para tratar de ganar la carrera y sí, nos arriesgamos".

"Llevaba un neumático con cinco vueltas, así que dejarle con medios creíamos que era lo correcto. Al final no funcionó, pero prefiero correr el riesgo intentando ganar la carrera con Lewis en lugar de asumir terminar segundo y tercero".

En sus declaraciones a los medios, Hamilton se mostró mucho más tranquilo y reflexivo, y admitió que en el calor del momento dijo cosas que no debía al equipo, elogiando nuevamente el trabajo que hizo Mercedes en este gran premio.

Tras quince carreras, Hamilton es sexto en el campeonato del mundo de pilotos, a 24 puntos de su compañero George Russell, que lucha por ser cuarto con Carlos Sainz.

