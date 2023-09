Vídeo: una vuelta completa con un F1 a Nürburgring Nordschleife

Con motivo de un evento celebrado por Red Bull en el antiguo circuito de Nürburgring Nordschleife, los aficionados pudieron disfrutar de cómo es una vuelta completa con un monoplaza de Fórmula 1 moderno al 'Infierno Verde'. Gracias a las habilidades de Sebastian Vettel y David Coulthard a los mandos de un RB7 y un RB8 respectivamente, pudimos quedar enamorados de los coches más rápidos del mundo pasando por los pianos del trazado germano.

El Gran Circo dejó de visitar ese lugar en la temporada 1976, cuando se produjo al grave accidente que casi le cuesta la vida a Niki Lauda mientras peleaba por el título mundial contra James Hunt. La categoría tardó ocho años en regresar al asfalto de esa mítica pista, aunque ya no se trataba de la configuración larga de más de 20 kilómetros en donde cada vuelta se tardaban más de siete minutos.

Lo hicieron a la configuración actual, mucho más reducida y adaptada para los vehículos que avanzaban con la tecnología, una en la que el propio Sebastian Vettel venció en 2013 con el equipo de Milton Keynes. Y ahora, después de su retirada de la Fórmula 1, el cuatro veces campeón del mundo decidió subirse de nuevo a uno de sus coches para hacer las delicias de todos sus seguidores.

En un vídeo que compartió la cuenta de Red Bull en su canal oficial de YouTube, tanto el teutón como el escocés se dispusieron a rodar en el Nürburgring Nordschleife a modo de exhibición para todos los espectadores. Aunque era muy tentador acelerar a fondo, ambos pilotos contaban con un coche que hacía las veces de Safety Car para impedir que se saltaran el programa creado exclusivamente para ver el regreso de la Fórmula 1 a este lugar.

"Me sentí como en una cápsula del tiempo. Cuando me subí al coche, vinieron muchos recuerdos", aseguró Sebastian Vettel. "Fue muy divertido conducir por la pista y hacerlo de una manera que me hace feliz [con combustibles sostenibles]. De algún modo todo salió bien, incluido el hecho de que ahora utilizábamos el coche con combustible sostenible para el clima".

"El deporte del motor es mi gran pasión y quiero mantenerlo vivo. Los combustibles pueden producirse sintéticamente y servir como combustible sustituto", dijo el alemán. "Es importante que todos tomemos conciencia de que tenemos que hacer algo, y lo mejor es que no se siente ninguna diferencia en el coche, es igual de divertido conducir con combustible sintético".

Galería: las fotos de Vettel con un F1 de Red Bull en el circuito de Nürburgring Nordschleife

Sebastian Vettel 1 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel en un Red Bull RB 7, David Coulthard en un Red Bull RB 8 vistos durante el Red Bull Formula Nuerburgring 2 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel en un Red Bull RB 7 visto durante el Red Bull Formula Nuerburgring 3 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 4 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 5 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 6 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 7 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 8 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 9 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 10 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel 11 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool

