Vídeo: Vettel y su bonito mensaje de despedida a la F1 en Suzuka

Cargar el reproductor de audio

Aunque odia el término, ya que sigue centrado en dar lo mejor de sí y apoyar a su equipo a avanzar, Vettel está en una especie de gira de despedida en sus últimos grandes premios en Fórmula 1. El alemán nunca ha ocultado su amor por Suzuka, por lo que este fin de semana es especial, al correr por última vez su circuito favorito.

Y, por lo que se ve en las gradas y fuera de la pista, el amor de los japoneses por el piloto es recíproco. Los siempre creativos fans nipones muestran su apoyo al de Aston Martin, quien tras la clasificación ha tenido un gran gesto con ellos y con el trazado en sí.

Vettel tuvo una gran actuación este sábado, llegando a la Q3 como único representante de su escudería (Lance Stroll cayó en Q1) y brillando para, de hecho, clasificarse noveno por delante de Lando Norris.

Después de su único intento en la ronda final, ya que no tenía más neumáticos nuevos, volvió a boxes y de regreso al pitlane abrió la radio para decir: "Bien chicos, buena sesión. He disfrutado mucho. Esta pista es mucho mejor que todas las demás".

"Arigato gozaimasu Suzuka. Gracias. Echaré de menos este lugar".

Vídeo: el mensaje de Vettel por radio en Suzuka

Tal es el aprecio que Vettel (como otros pilotos) tiene al circuito de Suzuka, que el jueves admitió que volvería encantado de su retiro si en el futuro puede disputar otro GP de Japón. Y, tras la clasificación, mostró su satisfacción.

"He disfrutado de toda la sesión de clasificación", comentó. "Estuvo muy justito llegar a la Q2, y luego aún más clasificarnos para la Q3. Ha sido un gran día para nosotros, una sesión maravillosa".

Respecto a los aficionados, declaró: "Recibo mucho apoyo aquí. Es genial, hay mucha energía, la gente parece muy feliz de que hayamos vuelto. Había un montón de banderas alemanas en las gradas y me pareció que era bueno darles las gracias".

Cuando Motorsport.com le preguntó si había sido algo planeado decir en japonés 'arigato', Vettel respondió: "No, ha sido espontáneo. Este lugar me ha dado tanto placer y la sensación de estar tan vivo en el coche, que me pareció lo correcto darles las gracias".

(Mira las fotos de los fans de Vettel en Japón antes de seguir)

Fans de Sebastian Vettel, Aston Martin 1 / 6 Fans de Sebastian Vettel, Aston Martin 2 / 6 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Un fan de Sebastian Vettel, Aston Martin 3 / 6 Sebastian Vettel, Aston Martin, habla ante los medios 4 / 6 Una fan de Sebastian Vettel, Aston Martin 5 / 6 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fans de Vettel en las gradas 6 / 6 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Mira cómo sale cada piloto el domingo en Suzuka: La parrilla de salida del GP de Japón de F1: filas y posiciones

A Vettel le sorprendió haber alcanzado tal rendimiento en la clasificación del GP de Japón, en un circuito que parece no adaptarse a su coche. De hecho, la eliminación a las primeras de cambio de su compañero y los pequeños márgenes para avanzar rondas hizo que Vettel definiera como 'la potencia de Suzuka' el hecho de haber podido ser noveno.

"Sobre el papel no es nuestra pista, tenemos un alerón bastante grande y nuestro coche tiene mucha resistencia aerodinámica. La vuelta de la Q2 fue bajo presión, porque me presioné a mí mismo para pasar a la Q3 con una vuelta perfecta, y lo hicimos".

Después de cruzar la meta en esa Q2 y lograr el pase, Sebastian Vettel exclamó por radio que había sido una vuelta que le había dejado extasiado.

"En la Q3 pude ir aún más rápido, pero ya no estábamos compitiendo realmente con nadie porque sabíamos que todos los demás iban a ser más rápidos. Superamos a Lando [Norris], que tuvo un poco de mala suerte, pero general fue una sesión muy buena".

En Suzuka ganó Vettel, en 2011, su segundo mundial de F1, y allí puede coronarse este domingo Max Verstappen, también por segunda vez... y también con Red Bull. En cuanto al germano, espera despedirse definitivamente de Suzuka sumando "importantes puntos".