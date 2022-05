Vídeo: el verdadero show de la F1 en Miami fue tras la carrera

Cargar el reproductor de audio

Los diseñadores del circuito de Miami crearon una pista destinada a dejar un gran espectáculo, pero pese a la dificultad que suponía para los pilotos a una vuelta, la carrera no tuvo demasiada acción y solo hubo emoción cuando un Safety Car reagrupó a la parrilla.

Sergio Pérez no pudo con Carlos Sainz en la lucha por el tercer puesto y Charles Leclerc no pudo con Max Verstappen por la victoria, pero la ceremonia de podio no dejó indiferente a nadie.

El vencedor del primer GP de Miami de la historia llegó al podio tras recorrer un largo camino escoltado por dos motos de policía estadounidense, con sus sirenas, y sus clásicos cascos y gafas de sol.

La Fórmula 1 volvió a retransmitir la conversación entre los tres primeros en la sala de pre-podio, pero la originalidad no acabó ahí. Y es que la plataforma donde se entregaron los trofeos, y bajo la cual había una estatua del mítico jugador de fútbol americano Dan Marino (leyenda en los Miami Dolphins, dueños del estadio junto al circuito), aún guardaba una sorpresa.

Carlos Sainz fue el primero en salir, como tercer clasificado, y en lugar de la gorra Pirelli lo hizo con un casco negro simulando a los de la NFL, la liga de fútbol americano. Leclerc y Verstappen hicieron lo propio, aunque pronto se lo quitaron para ponerse la gorra y escuchar los himnos.

Verstappen, además del trofeo que también recibieron los Ferrari, se llevó un casco de los Miami Dolphins que le entregó el propio Dan Marino.

Realmente la carrera había tenido show incluso antes de apagarse los semáforos, tras reunirse en parrilla multitud de celebridades de la música y el deporte, más aún de lo que es habitual. El artista puertorriqueño Luis Fonsi cantó el himno de Estados Unidos antes de la salida, pero tras los primeros metros quedó claro que el circuito no permitiría una gran diversión ni para los espectadores que pagaron un alto precio por las entradas, ni para los que lo siguieron por televisión.

En el país norteamericano son expertos en el 'show time', y este gran premio fue una muestra más, desde el puerto deportivo falso que generó tanto debate semanas antes hasta la ceremonia del podio, que unos consideraron genialidad y otros, un esperpento.

Sin embargo, urge revisar el trazado porque, pese a que es un diseño que supone todo un reto y en una vuelta desde la cámara 'on board' llama mucho la atención, ni las reglas de 2022 ni el DRS han ayudado a mantener los ojos bien abiertos en una carrera que en Europa ha sido cerca de la hora de dormir.