Vídeo: ¡Sergio Pérez eliminado en la Q1 en Australia!

La clasificación del Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1 parecía que iba a ser una de las más complicadas de este inicio de la temporada debido a las gotas de lluvia que cayeron unos minutos antes. Sin embargo, los favoritos esperaron para salir a marcar un crono que les diera el pase a la siguiente ronda, como ocurrió con Sergio Pérez.

El mexicano comenzó a rodar más tarde, cuando muchos pilotos ya tenían un registro guardado, y en el momento en el que intentaba ir a por una vuelta que le asegurara su entrada en la Q2 en el circuito de Albert Park, se fue recto y perdió el control de su Red Bull. Eso provocó que se quedara estancado en la grava, sin ninguna posibilidad de salir, por lo que se bajó del monoplaza y quedó eliminado en el primer corte de la sesión.

Tras la primera jornada, en Red Bull aseguraban que la mejor puesta a punto era la del coche de Pérez, mientras que había que mejorar la de Verstappen. Sin embargo, el sábado todo cambió y el monoplaza del de Guadalajara se volvió muy nervioso.

Tras una FP3 en la que sufrió problemas de desarrollo y estuvo a más de medio segundo de Verstappen, Pérez se disponía a completar su primer giro cronometrado en la clasificación cuando acabó fuera de pista y eliminado.

De esa forma, Sergio Pérez se verá obligado a salir desde la última posición en la carrera del domingo, porque fue el único que no pasó por la línea de meta con un tiempo, y deberá remontar si quiere seguir siendo un candidato al título mundial. Checo viene de ganar en Arabia Saudí, donde se especuló que había una guerra interna dentro de Red Bull, y aunque no hay nada confirmado y parece que el ambiente no es del todo malo, por delante tiene una dura tarea para continuar peleando contra el vigente campeón.

