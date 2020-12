Vídeo: Sainz saluda a los tifosi de Ferrari y lanza un guiño a Italia

El pasado viernes 18 de diciembre, Carlos Sainz se estrenó como piloto de Ferrari. Aunque ni la FIA ni McLaren le dieron permiso para estar en el test de jóvenes de Abu Dhabi, el madrileño pudo lucir sus nuevos colores antes de acabar el año, y conocer la fábrica y a parte de sus futuros ingenieros.

Además, en su cuenta de Youtube publicó un vídeo en el que lanza un mensaje a los tifosi ferraristas, y explica qué siente ante esta nueva aventura:

Vídeo: 'Ciao a tutti', por Carlos Sainz

(subtitulado al español)

Sainz ya se puso el mono de Ferrari, aunque aún sin patrocinadores por motivos contractuales, y ya tiene hecho el asiento con el que en enero disputará un test y en marzo se estrenará en la pretemporada y el inicio del campeonato.

Además, en un evento de Estrella Galicia, Sainz admitió que aún no sabe cuándo se mudará a vivir a Italia, aunque previamente había confirmado el cambio de residencia tras vivir en los últimos años en Inglaterra.

"No tengo el plan hecho al 100%, porque en esta situación los viajes, las mudanzas y tal está complicado, pero he avisado a Ferrari de cómo me gustaría trabajar el año que viene. Voy a estar allí mucho tiempo [en la fábrica], sobre todo en enero y febrero. Voy a ser bastante pesado y estaré allí el mayor tiempo posible para empezar el año de la manera correcta".

Como mostró en sus redes sociales, pasó Nochebuena con su familia (y vestidos muy elegantes), y tendrá tiempo de disfrutar de sus allegados y amigos antes de, con el comienzo de año, ponerse en marcha para activar ya el modo 'mundial 2021'.

Y, como muestra en el vídeo, hasta entonces seguirá disfrutando de la espectacular cocina italiana....

El estreno de Carlos Sainz en Ferrari