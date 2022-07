Vídeo: Sainz rompe motor y se incendia su Ferrari en Austria

Cargar el reproductor de audio

Después de una salida en la que había tenido que batallar rueda a rueda con George Russell para mantener la tercera posición, Charles Leclerc y Carlos Sainz parecían estar destinados a terminar primero y segundo respectivamente tras ganarle la partida a Max Verstappen.

Sin embargo y a falta de algo más de 10 vueltas, la unidad de potencia de su Ferrari dijo basta justo en el momento en el que se disponía a adelantar al piloto holandés de Red Bull, que tenía mucho peor ritmo y estaba prácticamente sentenciado.

La rotura de motor fue repentina y Sainz tuvo que aparcar su monoplaza en una de las escapatorias del circuito de Red Bull Ring, ya que la parte trasera de su coche empezó a incendiarse y las llamas no le dejaban ningún margen de maniobra para detenerse y bajarse en cuestión de segundos.

Así fue la rotura de motor e incendio del Ferrari de Sainz en Austria

En el momento del incidente, el piloto español, que venía de ganar su primera carrera en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, se lamentaba por radio con un mensaje de frustración: "No, no, no... el motor, el motor".

Con este abandono, Sainz suma su cuarta retirada de la temporada de F1 2022, justo cuando parecía estar en su mejor momento, más compenetrado con el monoplaza y demostrando una velocidad que hasta la fecha no había conseguido tener al volante del F1-75, algo que obviamente complica sus posibilidades de título, ya que su compañero y Max Verstappen, se escapan inevitablemente.

Ferrari, por su parte, también pierde una gran cantidad de puntos que podría haber sido vital en su pelea con Red Bull por el campeonato de pilotos, ya que pierden un doblete casi asegurado por un nuevo problema de fiabilidad, que empieza a ser uno de los mayores dolores de cabeza del equipo de Maranello en el presente curso.