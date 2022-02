Vídeo: Russell revela su casco con influencia de Schumacher

Cargar el reproductor de audio

George Russell afrontará su primera temporada a tiempo como piloto del equipo Mercedes después de pasar tres cursos en Williams en donde pudo estrenarse en el podio en el Gran Premio de Bélgica de 2021 y protagonizó muy buenas actuaciones.

El británico, que celebra su 24 cumpleaños, mostró la versión final del casco que estará usando con la escudería de Brackley a través de un vídeo en las redes sociales del equipo.

Russell, sentado en un estudio en el que probablemente estuvieron rodando algunas escenas promocionales, explicó los motivos del color de su casco. Con gran predominio del negro, el inglés lucirá la estrella de Mercedes junto con detalles en rojo, además de su número, el 63, que eligió cuando entró en la Fórmula 1.

"Este es mi casco para la temporada 2022, bastante diferente comparado a los otros que he tenido", dijo el piloto británico. "En esta parte está el número que tengo en negro, pero también tiene rojo, que es algo que ya he lucido antes".

"Llevar un casco rojo en un Mercedes es muy de Michael Schumacher, y le tengo mucho respeto a eso, así que he ido en otra dirección. He añadido algunos detalles en azul, que me encantan", explicó George Russell.

El joven piloto de la estructura germana también lucirá los logos de los patrocinadores alrededor de la cabeza, con presencia de Monster Energy, Crowdstrike y TIBC, además del socio principal y que le da nombre al equipo, Petronas.

Russell estará presente el próximo viernes 18 de febrero en la presentación del nuevo monoplaza de los germanos, el W13, con el que intentará ganar el título mundial que se les escapó en la última cita de la pasada campaña, cuando Max Verstappen superó a Lewis Hamilton.

Precisamente, el heptacampeón se dejó ver algo más después de desaparecer por completo de las redes sociales. Con el mensaje de "el 44 está de vuelta", Mercedes confirmó que contaban con Hamilton para ir a por su noveno campeonato de constructores consecutivo.