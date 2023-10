Vídeo: el helicóptero de la FOM rozó la tragedia en Austin F1

Desde hace muchos años, la Fórmula 1 no se entiende sin los planos que el helicóptero de la FOM capta desde las alturas durante todas y cada una de las sesiones del fin de semana. Sin embargo, en el pasado Gran Premio de Estados Unidos, estuvo cerca de protagonizar una tragedia que por fortuna evitó milagrosamente.

Como suele ser habitual en la cita de Austin, que es un espectáculo para los aficionados en todos los sentidos, al finalizar la carrera del domingo se dispararon una serie de fuegos artificiales en el Circuito de las Américas.

Hasta ahí, todo parecía seguir el plan establecido, pero el problema llegó cuando los encargados de disparar esos fuegos artificiales no miraron hacia el cielo a la hora de lanzarlos, ya que en ese preciso momento, el helicóptero de la FOM se encontraba exactamente sobrevolando esa zona y estuvo muy cerca de ser alcanzado por los proyectiles que tenían el objetivo de poner el colofón final a una gran fiesta.

Vídeo: el helicóptero de la F1 es casi alcanzado por los fuegos artificiales

Por fortuna, el piloto del helicóptero se percató rápidamente de lo que estaba pasando y pudo maniobrar rápidamente para salir de la zona de peligro sin ser alcanzado por los fuegos artificiales que celebraban una nueva victoria de Max Verstappen en esta temporada 2023 de la Fórmula 1.

No obstante, pese a que finalmente no hubo que lamentar daños mayores, es evidente que se rozó la tragedia y que tanto la FIA, como la FOM, como la Fórmula 1 y también todos los organizadores de los eventos, deberían estudiar las imágenes y revisar los protocolos para algo así no se repita en un futuro.

Las imágenes, como no podía ser de otra forma, han corrido como la pólvora por las redes sociales y los aficionados no han tardado en poner el grito en el cielo, algo que seguramente meterá más presión al respecto a la propia categoría, que probablemente ahora tenga que salir al paso de los comentarios para aclarar lo sucedido.

