Si bien es cierto que no será la primera vez que la Fórmula 1 pise Las Vegas, ya que en 1981 y 1982 se disputaron las primeras dos carreras en este icónica ciudad estadounidense, regresar más de 40 años después con un trazado urbano completamente nuevo ha provocado una gran variedad de reacciones por parte de los actuales pilotos de F1.

Un trazado de más de seis kilómetros con largas rectas y recorriendo algunos de los edificios más emblemáticos de Las Vegas, con una carrera que se disputará el sábado y no el domingo (según horario local), pero sin duda alguna, lo que más parece haber llamado la atención de los pilotos irremediablemente han sido los casinos y las conocidas fiestas de dicha ciudad.

A través de un vídeo elaborado y publicado por al propia categoría, fueron muchos los pilotos que quisieron reaccionar al anuncio del Gran Premio de Las Vegas para 2023, algunos más contentos y otros con más dudas.

"¿Se ha confirmado? No puede ser... ¿Me lo estás diciendo en serio? No puede ser, no me lo puedo creer... Eso va a ser una locura, increíble", decía Pierre Gasly con una amplia sonrisa en la cara.

Carlos Sainz, por su parte, fue más escueto, aunque no ocultó su cara de incredulidad: "¿Esto es verdad? ¿Está pasando? Oh... Está bien".

"Bueno, probablemente sea más divertido para los miembros del equipo y el público que para los propios pilotos", decía un Nicholas Latifi consciente de todo lo que implicará correr en Las Vegas.

"Esperemos que todos podamos encontrarnos en el casino", fueron las palabras de Esteban Ocon.

Sebastian Vettel, entre risas, dejó caer que algunos de sus compañeros de parrilla podrían pasar más tiempo en el casino que en la pista: "Estoy seguro de que algunos pilotos se gastarán algo de dinero en los casinos y, con suerte, intentarán recuperarlo el domingo".

"Es un lugar fantástico para la F1, para que todos podrán divertirse mucho", dijo, Sergio Pérez.

"Sabiendo que es una ciudad donde mucha fiesta, será difícil como piloto concentrarse en un fin de semana que va a ser tan intenso.", decía Lewis Hamilton pensando en cómo podría llegar a ser un gran premio de Fórmula 1 en Las Vegas.

Max Verstappen dejó una de las declaraciones más impactantes al decir que espera que la carrera no vaya seguida por ningún otro evento, ya que de ser así, deberían llamar a un desintoxicador: "No hagamos un doblete con esta carrera, tenemos que darle unas dos semanas de descanso, tanto antes como después. Si llamas a una desintoxicador, entonces vale", se reía el neerlandés.

Por último, Daniel Ricciardo dijo que estaba pensando en retirarse, pero sabiendo que la Fórmula 1 irá a Las Vegas en 2023, ha cambiado de opinión: "Me iba a retirar, pero ya no lo haré".