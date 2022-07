Vídeo: la 'desobediencia' ganadora que dio la razón a Sainz

Cargar el reproductor de audio

Carlos Sainz consiguió una primera victoria apoteósica en el Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1, después de recuperar el liderato de la prueba en los instantes finales, cuando se vio favorecido por una estrategia en las últimas vueltas. El piloto español montó un nuevo juego de blandos cuando salió el coche de seguridad que provocó la detención del Alpine de Esteban Ocon en mitad de la pista, y eso le permitió superar a Charles Leclerc.

Sin embargo, durante toda la carrera, el madrileño estuvo envuelto en un polémico cruce de mensajes a través de la radio entre él, su compañero y el propio equipo, quienes no tenían claro qué hacer con sus dos monoplazas. En un principio, Sainz era el que lideraba después del pinchazo de Max Verstappen, pero la presión de Leclerc provocó que Ferrari decidiera invertir las posiciones, ya que también estaba el factor Lewis Hamilton, que se acercaba a la lucha por la victoria.

A lo largo de la prueba, el ingeniero del español le explicaba que debía seguir un ritmo por vuelta determinado si no quería ver cómo le obligaban a ceder la cabeza del gran premio, algo que se veía agravado con las quejas de Leclerc, quien exigía que debía ser él quien liderara al ser más rápido, como así sucedió poco después.

"Tienes que continuar en 32.2, si no, intercambiaremos posiciones", decía su ingeniero, mientras que Sainz quería que le dieran "una vuelta más" de margen. Ferrari no esperó y decidió que "el ritmo no era suficientemente rápido", por lo que "cambiarían posiciones".

Aunque el momento de mayor tensión sucedió en el reinicio tras el Safety Car, cuando le indicaron a Sainz que "intentara darle una distancia de diez coches [el máximo estipulado en el reglamento] a Charles [Leclerc] para que ganara espacio". Eso no sentó muy bien al madrileño, que respondió con sensatez al ver lo que podría ocurrir si hacía eso.

"Por favor, chicos, tengo que defenderme de Hamilton. No me pidáis estas cosas. Por favor, por favor, no inventemos", aseguró el de Ferrari cuando tenía encima la presión del piloto de Mercedes, quien había demostrado tener ritmo para superar a los dos monoplazas de Maranello.

En la reanudación, Sainz consiguió pasar a Leclerc, dejando a su compañero en las garras de unos hambrientos Hamilton, Pérez, Alonso y Norris, con quienes protagonizó un duelo fratricida por las posiciones del podio. El de Mónaco se defendió con uñas y dientes con unos neumáticos duros usados, mientras que sus rivales tenían un juego de blandos nuevo, y aunque cerró todas las puertas que pudo, fue incapaz de aguantar al mexicano de Red Bull y al británico de las flechas de plata, acabando cuarto en Silverstone.