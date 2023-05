Vídeo: se roza la tragedia en el pitlane de Bakú con Ocon

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2023 de Fórmula 1 transcurría con relativa normalidad, y solo la pelea desde la distancia entre los dos Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez aderezaba la prueba principal del domingo. Sin embargo, en los últimos compases, se vivió una peligrosa situación en la que se rozó la tragedia en el pitlane del circuito urbano de Bakú.

Como la carrera estaba a punto de finalizar, todas las personas de prensa y fotografía acreditadas se dirigían hacia la zona en la que aparcan los tres primeros clasificados. No obstante, los monoplazas seguían rodando y se podía parar en boxes, cosa que hizo Esteban Ocon.

Fue ahí cuando el piloto francés se encontró con varios individuos en medio de la trazada del pitlane, con lo que se vio obligado a frenar, e incluso algunos fotógrafos tuvieron que evitar al Alpine. No es la primera vez que ocurre algo similar, puesto que en la pasada campaña, en el Gran Premio de Australia, varios invitados y aficionados que tenían el pase VIP, estaban en el pitlane del trazado de Melbourne.

En esa ocasión, fue el Williams de Alexander Albon el que se encontró con todo ese grupo de personas, aunque para el galo fue más peligroso porque pasó a escasos centímetros. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún incidente ni daños físicos en los protagonistas de la acción, pero seguro que la FIA investigará lo sucedido para que no se vuelva a repetir un fallo en el procedimiento.

El francés de Alpine acabó la carrera del domingo en la 15ª posición después de un fin de semana para olvidar en Ensonte, puesto que no sumaron ningún punto en el trazado de la capital azerbaiyana en lo que fue la cuarta cita del calendario 2023 de Fórmula 1.

Poco después de la bandera a cuadros, la FIA anunció que estaba investigando lo sucedido. El órgano rector convocó a su propio personal encargado de vigilar el área del parque cerrado, así como también el pitlane.

"Los representantes de la FIA responsables del área del parque cerrado en la entrada de boxes deben presentarse ante los comisarios a las 17:30".

En relación al incidente, Ocon dijo que fue un "momento loco" que podría haber terminado mal.

"Eso no es algo que queramos ver. No entiendo por qué estamos empezando a preparar el podio y la ceremonia cuando todavía estamos compitiendo, queda una vuelta y todavía hay gente que no entró en boxes".

"Llegué a 300 km/h, frené muy tarde y vi las barreras y la gente alrededor. Eso es una locura, podría haber pasado un desastre grande hoy. Definitivamente es algo que necesita ser discutido, ya que es algo que no queremos ver".

Cuando se le preguntó qué tan cerca estuvo de golpear a alguien, respondió: "Bueno, bastante cerca, tuve que frenar mucho, no me hubiera gustado haber estado ahí en el medio. Si pierdo el punto de frenado, hubiese sido un desastre".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!