Los 5 mejores pilotos de la F1 actual según Norris (con sorpresa incluida)

Después de las tres primeras carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1 en Oriente Medio y en Australia, los equipos y pilotos regresan a Europa para recargar las pilas y volver a la carga con más fuerzas en el Gran Premio de la Emilia Romagna.

Uno de los que ha volado para pasar unos días en casa es Lando Norris, un habitual de los directos en la plataforma de Twitch, donde tiene un contacto más cercano con sus seguidores. En una de sus retransmisiones, uno de los aficionados puso sobre la mesa con qué cinco pilotos haría al perfecto sobre un circuito, a lo que respondió: "Esto es difícil, es difícil. Voy a ir con pilotos del presente, no del pasado".

Así pues, el británico de McLaren comenzó un pequeño debate en el chat de su canal para conformar al que sería el piloto ideal: "Creo que voy a ir con los más obvios, pero me voy a quitar a mí mismo de esto. Tenemos a Lewis [Hamilton] aquí, a Max [Verstappen] y también a Fernando [Alonso]".

"Me quedo con un poco de Carlos [Sainz] y algo de Yuki [Tsunoda], le encantan los pequeños gritos por radio, así que solo por puro entretenimiento lo pondría ahí", dijo bromeando sobre el japonés de AlphaTauri, en relación al carácter con el que habla con su ingeniero en las carreras del Gran Circo.

Sin embargo, el joven piloto de la escudería de Woking no incluyó al máximo exponente en este inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1, el líder del mundial y favorito a hacerse con el mundial: "Me he dejado a Charles [Leclerc] fuera, me siento mal, pero creo que, con estos, si los pones juntos, tendrías un piloto imbatible".

De esta forma, Lando Norris combinaría la experiencia de Lewis Hamilton y Fernando Alonso con la agresividad de Max Verstappen, la consistencia del que fuera su compañero en McLaren, Carlos Sainz, y la soltura de Yuki Tsunoda por la radio, una mezcla más que curiosa.