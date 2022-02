Vídeo: así es el trailer de F1 'Drive to Survive' 2021 de Netflix

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 y Netflix publicaron durante la mañana del lunes el primer tráiler o vídeo de la cuarta temporada de la tan esperada serie Drive to Survive, que resume todo lo sucedido durante la última campaña en la máxima categoría del automovilismo. La llegada de la serie al completo está prevista para el 11 de marzo, una semana antes de la primera carrera de F1 2022.

El vídeo, que dura poco más de un minuto, evita enseñar los grandes secretos de la serie, pero a su vez muestra importantes imágenes de la misma, como el accidente de Lewis Hamilton y Max Verstappen en Silverstone o el polémico incidente de Nicholas Latifi en las últimas vueltas de Abu Dhabi, clave en la pelea por el título.

Como se esperaba, Mercedes y Red Bull son los principales protagonistas, debido a la intensa batalla que ambos vivieron por ambos títulos.

Vídeo: primer adelanto de Drive to Survive 2022:

"La cuarta temporada volverá a mostrar a los aficionados todo lo que sucede detrás de escena para que sean testigos de primera mano de cómo los pilotos y los equipos se preparan para luchar por la victoria en una de las temporadas más dramáticas del deporte hasta la fecha", decía el comunicado publicado por la F1 y Netflix a principios de este mes.

"Prepárate para sumergirte en las mayores rivalidades, podios inesperados y la intensa batalla por el título entre Mercedes y Red Bull, con la tensión en su nivel más alto dentro y fuera de la pista".

La serie volverá a ser producida por Box to Box Films, con los ganadores de un Oscar, James Gay-Rees (Amy, Senna) y Paul Martin (Diego Maradona), como productores ejecutivos.

El éxito de las tres primeras temporadas de Drive to Survive aumentó el interés global de la F1 y ayudó a atraer más audiencia de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos. La tercera temporada se convirtió en la serie en la más vista de Netflix tras su lanzamiento y logró la rara hazaña de superar a la primera en términos de audiencia.

Un año más, los equipos de grabación se han sumergido en los circuitos, capturando las mejores imágenes entre bastidores y también cubriendo las mejores historias que han tenido lugar fuera de la pista.

Esta será la primera temporada de Drive to Survive en la que la batalla por el campeonato, entre Verstappen y Hamilton, llegó a la última carrera del año. Sin embargo, no se espera que el piloto neerlandés participe en la serie de forma activa después de asegurar que no volvería a conceder ninguna entrevista a Netflix porque "creaba rivalidades inexistentes".