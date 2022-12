Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 del equipo Mercedes no ha sido sencilla, pues consiguieron recuperarse de un concepto de coche muy agresivo, pasando de la zona media hasta las primeras posiciones, como hicieron en el Gran Premio de Sao Paulo, con un doblete que supo a gloria en Brackley.

Precisamente en la fábrica británica, la dupla formada por Lewis Hamilton y George Russell estuvo presente para agradecer en persona a todos y cada uno de los trabajadores de la escudería. Sin embargo, la pareja titular de los de las flechas de plata hizo una primera parada en Brixworth, en donde ensamblan las unidades de potencia híbridas, junto con el director de los germanos, Toto Wolff.

Después de reconocer la labor de los miembros del área de los propulsores, la tripleta se desplazó unos 45 kilómetros al sur para visitar el edificio principal del conjunto en Brackley, lugar en el que el heptacampeón dedicó unas bonitas palabras a los empleados de Mercedes: "Nunca he estado tan orgulloso de cada uno de vosotros por continuar apretando para no daros por vencidos".

"Creo que con todo a lo que nos hemos enfrentado en este año, habría sido fácil para todos vosotros rendiros, y no he visto eso en nadie", dijo el inglés. "Todos sois importantes en lo que hacéis porque nos permite llegar a la parte delantera y conseguir ese doblete [el del Gran Premio de Sao Paulo] el final del año, que se sintió sencillamente increíble".

"No creo que haya visto al equipo en el circuito tan feliz como lo estaban", continuó el siete veces campeón del mundo. "Mike [miembro del equipo] me envió una foto de todos vosotros [viendo la carrera] que me llegó al corazón", continuó Hamilton. "Somos conscientes de que estamos en la pista y que es un momento complicado, sobre todo en el siguiente par de meses para todos, pero es cuando dais lo mejor, por lo que seguid apretando".

"Sinceramente, pienso que estamos mejor preparados ahora con el año tan difícil que hemos pasado para tener un mejor 2023", indicó el piloto de Stevenage, que busca su octavo título mundial después de finalizar en la sexta posición en la clasificación general, su peor registro a lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1.

