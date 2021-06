Vídeo: así buscó Hamilton ser héroe en Bakú y acabó de vacío

Cómo pasar del todo al nada en apenas unos metros. Eso es lo que le ocurrió a Lewis Hamilton en el GP de Azerbaiyán. El británico, que lideró al inicio de la carrera tras adelantar a Charles Leclerc, vio cómo esta vez Red Bull le ganaba la partida a Mercedes y se encaminaba a un tercer puesto con sabor a derrota.

Y es que su rival, Max Verstappen, iba a llevarse el triunfo y meterle 11 puntos más en el Mundial hasta que, a falta de cinco vueltas, el holandés sufrió un pinchazo que provocó un accidente impactante en la recta principal.

Lo que le ocurrió a Verstappen Vídeo: el accidente inesperado que paralizó el GP de Azerbaiyán

Dirección de Carrera sacó el Safety Car y luego instauró un periodo de bandera roja para, media hora después, decidir que las dos vueltas que quedaban para el final se disputarían con una salida en parado.

Ahí Pérez era primero y Hamilton, segundo (ahora con sabor a triunfo), lo que le iba a permitir recuperar el liderato del Mundial al sumar 18 puntos. El inglés decía por radio a su equipo que era momento de gestionar bien la situación y mantener la calma, pero eso se le olvidó en cuanto se apagaron los neumáticos.

Con humo saliendo de sus frenos, Hamilton no dudó y se lanzó a por Pérez en los primeros metros, y de hecho llegó a adelantarle y colocarse al frente. Sin embargo, en la frenada del primer vértice, se fue largo, perdiendo todas sus opciones no solo de victoria, sino de sumar ningún punto.

Logró aprovechar la escapatoria de asfalto y evitar los muros, por lo que pudo reincorporarse y acabar la carrera, pero en la 15ª plaza.

Cierto es que Hamilton pudo salir en la cabeza del campeonato por 14 puntos y ahora sigue segundo, pero esos detalles son los que definen a los grandes campeones.

"Es difícil de explicar, pero después de la salida le di a un interruptor, no sabía ni a qué le había dado, y no me han funcionado los frenos, así que me he ido recto", explicó en DAZN F1. "

Siento dolor, mucho dolor, porque además esta mañana perdí a un amigo, a un amigo cercano, y quería lograr un buen resultado por él. Pero estas experiencias te enseñan. Pido perdón al equipo porque trabajaron muy bien. En un momento teníamos todos los puntos y al siguiente, ninguno, pero volveremos más fuertes".

El mundial, al rojo vivo: ¡Así queda el Mundial de F1 2021 tras la locura de Azerbaiyán!

