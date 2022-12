Vídeo: los divertidos regalos de los pilotos de F1 por Navidad

Cargar el reproductor de audio

Se acerca la época de los regalos de Navidad, y los pilotos de Fórmula 1, como suelen hacer al final de cada temporada, han participado en un curioso juego en el que mediante un sorteo, deben regalar algo a quien le haya tocado. Gracias a eso se pueden ver imágenes tan curiosas como a Daniel Ricciardo con la cara de Fernando Alonso tatuada en su cuerpo, como sucedió el año pasado, por lo que siempre es interesante y divertido qué se han regalado en 2022.

En el vídeo que publicó el Gran Circo en su canal de YouTube disfrutamos con muchas risas por parte de los miembros de la parrilla, salvo de un ausente Lewis Hamilton, que no participó en este 'amigo invisible' de final de campaña. Sin embargo, eso no impidió que Max Verstappen recibiera una edición especial del videojuego oficial de la Fórmula 1, y es que se trataba de una unidad única en el mundo, como se indicaba en la carta que escribió un detallista Charles Leclerc, quien puso hasta tres veces su fotografía en la carátula.

(Haz click aquí para ver el vídeo completo)

En Red Bull recibieron regalos muy curiosos, y aunque todavía aparecía con los colores de McLaren, Daniel Ricciardo vuelve a Milton Keynes con una cámara para seguir su pasión en Instagram, además de que podrá pasar las fiestas navideñas con una camiseta en la que se puede leer "I Love Harry", en referencia al famoso cantante Harry Styles, ya que el australiano reveló que quería conocerlo porque tenían un amigo en común.

Lo más sorprendente es que el regalo se lo hizo Nicholas Latifi, quien tuvo como regalo un certificado de adopción de abejas y unas galletas de lo que tanto le encanta al canadiense, Nutella. El artífice fue Sebastian Vettel, quien le dejará el asiento en Aston Martin a Fernando Alonso a partir de 2023, pero ese no era el regalo que le tenían al español.

El dos veces campeón del mundo recibió un espejo retrovisor del primer coche de Kevin Magnussen, en clara referencia a la queja del equipo Haas por aquel incidente en Austin en el que el Alpine del ovetense tenía daños y fue considerado en un primer momento como ilegal. No obstante, Alonso no parecía muy consciente del por qué de aquello, y no adivinó que era el danés la mente pensante detrás de eso.

El piloto de la escudería estadounidense tuvo el que quizá fue el regalo más divertido, puesto que se lo tomó con humor, y es que Alexander Albon le dio una bandera negra y naranja, como la que se agita cuando un coche debe entrar en el pitlane porque tiene algún elemento roto [cosa que le ha sucedido tres veces en la temporada]. El anglotailandés también le obsequió con un kit para cuidar su barba y un calzador, mientras que el de Williams recibió de Sergio Pérez un vale para una clase de golf y otros productos para cuidar su pelo que tantas veces ha cambiado de color.

El mexicano de Red Bull también tuvo su regalo, un sake [una bebida típica japonesa], y no podía ser otro que Yuki Tsunoda, quien pude presumir de tener una fotografía enmarcada con Pierre Gasly. Algo tan divertido solo se le ocurriría a Lando Norris, al que no es raro verle jugando al golf, por lo que Mick Schumacher decidió que lo mejor sería comprarle un atuendo completo de golfista de la marca que le patrocina, Under Armour.

El alemán se sorprendió al ver un peluche de un león, además de un certificado que había adoptado a uno real, algo que le había preparado Max Verstappen, cuyo logo tiene a un león naranja. Como ya sabemos lo que había recibido el neerlandés, veamos lo que tuvo de regalo el que le preparó el videojuego, Charles Leclerc.

El monegasco no dudó un instante al ver el juego de tazas de té con cerámica china, y es que Guanyu Zhou tuvo ese detalle con el de Ferrari. Su compañero del Cavallino Rampante, Carlos Sainz recibió un jersey, y al ver que se trataba de uno de la marca de AlphaTauri, adivinó que fue Pierre Gasly quien se lo regaló.

Otros, como Estaban Ocon, recibieron un gran libro de Spiderman, por su afición al superhéroe al que le dedicó un casco en Austin, idea de Daniel Ricciardo. Los compañeros de Aston Martin se tuvieron entre sí, con Sebastian Vettel tomando un certificado de un árbol que se plantó en Suiza, cortesía de un Lance Stroll que tuvo de parte de Valtteri Bottas unos licores finlandeses.

El de Alfa Romeo, como es un gran aficionado al ciclismo, tuvo como regalo un maillot, pero no uno cualquiera, sino uno de la famosa película de 'Gru: mi villano favorito', con los adorables 'minions' presentes toda la prenda, algo que salió de la mente de Carlos Sainz.

Su compatriota, Fernando Alonso, tuvo que hacerle un regalo a Pierre Gasly, y no se trataba de un asiento que le cederá a partir de 2023, sino de un Monopoly para que le francés se divierta antes de que recale en la escudería de Enstone. Por último, pero no menos importante, George Russell, quien le regaló a Guanyu Zhou un dinosaurio navideño de juguete y unos calcetines, recibió un tambor con la bandera brasileña, algo que compró Esteban Ocon para rememorar la victoria del británico en Sao Paulo.

