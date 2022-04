Vídeo: el coche de F1 "que viajó al espacio"

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 y su alcance parece no tener límite, pues no bastaba con poseer los monoplazas más rápidos del planeta, sino que ahora cuenta con coches que viajan al espacio. No es el sueño de un ingeniero en medio de la guerra de desarrollo abierta en esta temporada 2022, ya que un trío de jóvenes ha hecho realidad lo que parecía una mera imaginación.

Tommo, Aldas y Haydon, en su canal de YouTube, Live Fast, decidieron mandar un pequeño McLaren MCL35M de Lando Norris para celebrar el primer podio del británico este año. Mediante un cuidadoso proceso en el que llenan un globo gigante de lo que parece ser helio, estos apasionados del equipo de Woking añadieron la maqueta del monoplaza a una estructura metálica para ser los pioneros en el envío de coches de F1 al espacio.

"Lando [Norris] la rompió el pasado fin de semana en Imola con una tercera posición, así que pensamos en celebrar el primer podio con su McLaren esta temporada mandándolo al espacio, porque, ¿por qué no?", explicaron al inicio de la grabación.

"Ahí va, es hora de despegar. Mclaren de Lando, disfruta del espacio", afirmaron antes de dejarlo volar. "Tres, dos uno, ¡vamos! Mira lo rápido que va, ¡Dios mío!".

Y así es como el monoplaza del piloto inglés partió en un viaje espacio de cerca de una hora y 45 minutos en el que ascendió hasta los 32.598 metros, es decir, que superó la marca de la troposfera para llegar a la estratosfera.

Si bien es cierto que la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) considera que el espacio comienza a partir de los 100 kilómetros, con la Línea de Kármán, pero a la altura que ha llegado el McLaren se puede apreciar claramente la línea de la Tierra, además de que se empieza a notar la oscuridad del frío espacio.

Una vez que alcanza el punto máximo, comienza el viaje de vuelta a casa, que en este caso es muy diferente al que realiza un monoplaza volviendo a boxes. El juguete de Woking se aventura a una caída en picado que acaba en unos árboles cercanos a un pequeño aeropuerto.

Para recuperarlo, los jóvenes utilizan una vieja técnica que casi todos hemos usado alguna vez en la vida, tirar una piedra para hacer bajar al coche. En esta acción, el MCL35M pierde las dos ruedas delanteras, aunque los tres chicos pueden decir que fueron los primeros en poner un Fórmula 1 más allá del cielo.