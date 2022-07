Vídeo: así recuerdan Alonso y Ocon la victoria de Alpine en Hungría

Cargar el reproductor de audio

La carrera del Gran Premio de Hungría 2021 de Fórmula 1 siempre será especial para el equipo Alpine y, sobre todo, para Esteban Ocon, que logró su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo gracias a la defensa de su compañero, Fernando Alonso, sobre un Lewis Hamilton que rodaba cerca de dos segundos más rápido en los giros finales para alcanzar al francés.

El ovetense, consciente de que no podía dejar pasar bajo ningún motivo al heptacampeón, cerró todas las puertas habidas y por haber para que la escudería de Enstone lograse estrenarse como vencedora en una cita del Gran Circo después de su lavado de cara, tras haber estado presente en la parrilla como Renault.

El próximo fin de semana, el conjunto galo regresa al trazado de Hungaroring, donde fueron tan felices en la alocada carrera que comenzó con el accidente múltiple en la salida que provocaron Valtteri Bottas y Lance Stroll, por lo que juntaron a su pareja de pilotos para recordar cómo fue ese domingo.

"Un momento bonito, era la última vuelta de la carrera, llegando a la línea de meta, y era mi primera victoria en la Fórmula 1", decía Ocon mientras veía la repetición de cómo encaraba la recta final. "Vinieron muchas emociones a mi cabeza en ese momento, por supuesto, ver al equipo en el muro, escuchar la celebración en la radio de fondo, fue extremadamente especial".

"Es bueno ganar una carrera, queremos más como esas con Fernando [Alonso]", expresó el compañero del español, quien repitió el mismo discurso al decir que "esperaba tener más momentos como esos".

El asturiano, extrañado al ver de nuevo el instante en el que Esteban Ocon se convertía en el 111º piloto en ganar una carrera de Fórmula 1, preguntó por el que fue su único rival en la cita húngara: "¿Seb [Vettel] no estaba detrás de ti al final?".

"No, no lo estaba", respondió el galo. "Me alejé de él al final de la carrera, en el momento adecuado, eso fue justo antes de la parada, y en las últimas vueltas también, con aire sucio no estaba cómodo, pero luego fue bien. Tú tuviste buenas peleas también".

"Tuve batalla toda la carrera, pero fue bien", contestó el español mientras que ambos miraban con una sonrisa en la cara que se reflejaba en la mirada.

"Mira, mira eso, lo que significa para todos, fue muy guay. Ahí vi la primera victoria de Fernando, fue en 2003, muchas similitudes, en el muro de boxes y en las emociones de todo el mundo", dijo Ocon. "Algunas caras conocidas en nuestro equipo, Islander, y algunos de los otros mecánicos".

Cuando preguntaron al ganador si sabía lo que dijo por la radio a su equipo, contestó: "No, no lo puedo recordar, quizá sea imposible escuchar de verdad lo que estaba diciendo, pero son puras emociones saliendo hacia fuera. Creo que algunos amigos me hicieron algunas bromas, y yo estaba gritando en una voz muy aguda".

Las risas y el buen humor estuvieron presentes en todo momento, incluso Alonso bromeó por las pantallas que incluye la Fórmula 1 en cada gran premio para amenizar el espectáculo final, y en la grabación que salía en la retransmisión se podía ver a un feliz Ocon celebrando el triunfo de manera efusiva.

"Ese vídeo está grabado al principio del año, como si estuvieras celebrando algo, y no sabes cuándo lo verás, pero es bonito de ver", aseguró el ovetense.

"Cuando viniste junto a mí para celebrarlo, con los dos coches al lado, fue muy bueno", añadió su compañero.

La victoria de Alpine fue algo que todos deseaban en la escudería, como Alonso reconoció, y es que en la estructura de Ensonte no descorchaban el champán desde que el propio bicampeón subiera a lo más alto en el Gran Premio de Japón de 2008.

"Fue inesperado, pero nos lo merecíamos, porque habíamos sido desafortunados en otros momentos, y recuerdo un par de podios de otros equipos en 2020, creo que para los chicos, nuestra escudería, fue un momento muy especial", dijo, antes de seguir bromeando sobre lo que tuvo que hacer para felicitar a Ocon.

"Te estuve esperando mucho tiempo. ¿Dónde estabas? Aparqué el coche en el parc fermé y cuando llegué saludé a todos los mecánicos, pero decía: '¿dónde se ha metido?' Ahí fue cuando viniste del otro lado equivocado del edificio", comentó entre risas.

Sin embargo, los dos son conscientes de que quieren más y no se conforman con nada, algo que se demostró en una afirmación que realizaron al mismo tiempo: "Necesitamos más de estas".

