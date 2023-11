Vídeo: Alonso esquivó la alcantarilla dañina de Las Vegas ¡por puro instinto!

Fernando Alonso ha dado numerosas muestras de interpretar como pocos lo que pasa a su alrededor mientras está dentro del coche, pero este viernes, en la primera jornada del GP de Las Vegas 2023 de F1, ha ido más allá, lo ha hecho sin ser demasiado consciente.

El asturiano y los Williams fueron los tres coches que no salieron a pista en los primeros compases, y cuando finalmente lo hicieron, vieron cómo la sesión de libres se detenía primero con bandera roja y luego se cancelaba ante el incidente que había sufrido Carlos Sainz con una alcantarilla suelta.

Otros pilotos que pasaron por ese punto en el que se destrozó el Ferrari también sufrieron daños, como Esteban Ocon, al que tuvieron que cambiar el chasis, o Guanyu Zhou. Sin embargo, el vídeo publicado por DAZN demuestra que Alonso, al pasar por esa zona conflictiva del circuito, en la larga recta del famoso Strip de Las Vegas, esquiva el punto en el que se había soltado el aro que fijaba la alcantarilla.

Parece un acto reflejo, y Pedro Martínez de la Rosa, embajador de Aston Martin, explicó que cuando le preguntó al asturiano por esa acción, el bicampeón no se había percatado, asegurando no acordarse pese a que solo había podido dar dos vueltas (sin tiempo) y por tanto eso había ocurrido en uno de sus dos únicos pasos por ahí.

"Es muy curioso, porque le he enseñado las imágenes del movimiento que ha hecho en la recta, y me ha dicho, 'no sé, no me acuerdo muy bien. He visto algo, pero tampoco le he dado más importancia'. Ha sido algo totalmente instintivo".

"Me ha sorprendido porque otro piloto diría que había tenido un susto, pero él no le había dado más importancia", dijo Pedro de la Rosa.

En esa sesión, Alonso no pudo marcar ningún tiempo y por tanto cerró una tabla de resultados sin ninguna importancia que lideró Charles Leclerc. Ya en la FP2, el español llegó a ser primero a falta de 37 minutos, y aunque luego vio cómo le superaban varios coches, volvió a la carga para estar en las posiciones punteras y terminar tercero, delante de los Red Bull.