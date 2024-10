Vídeo: Alonso llama "idiota" a Lawson, aunque comprende su intención

La carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 fue bastante pobre para el equipo Aston Martin, que decidió utilizar la sesión para estudiar el comportamiento de su monoplaza con los nuevos componentes. Tras ver cómo su vuelta en la SQ2 acababa eliminada, Fernando Alonso tuvo que partir desde la 15ª plaza de la parrilla, por lo que los puntos eran casi imposibles y siguió el planteamiento de su escudería.

El español perdió algunas posiciones en la salida, y ya sin ninguna posibilidad de hacer nada importante, tan solo se dedicó a rodar. Sin embargo, hubo un instante en el que estuvo peleando contra Liam Lawson, quien sustituyó a Daniel Ricciardo y se juega su permanencia en el Gran Circo para la próxima temporada, por lo que el neozelandés defendió hasta el punto que ambos casi colisionan en la recta trasera el Circuito de las Américas.

Vídeo: el incidente de Fernando Alonso y Liam Lawson en la carrera al sprint

El dos veces campeón del mundo tuvo que decelerar en plena recta, con lo que perdió una plaza más contra los rivales que venían por detrás, lo que provocó que llamase "idiota" al novato. Tras salir del monoplaza y bajar un poco las pulsaciones, atendió a los medios de comunicación y dio su punto de vista al respecto.

"No está siendo la mejor aproximación la que está haciendo, pero es su carrera la que está en juego, no la mía y, después, en cuanto a ritmo, no teníamos mucho, así que los puntos eran imposibles hoy, por lo que estuvimos intentando entender algo de los neumáticos, tener algo de información de esta sesión de entrenamientos libres que tuvimos, más que una carrera", dijo a los micrófonos de DAZN F1. "Vamos a intentar hacer una buena clasificación y salir más adelante mañana en la carrera".

Lo siguiente para el asturiano será la sesión clasificatoria en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1, en donde tendrá la posibilidad de conseguir una buena posición en la parrilla para la carrera del domingo, en donde puntúan los diez más rápidos, aunque parece que el conjunto de Silverstone, como ya dijeron hace bastante, se centrará en el desarrollo de la próxima campaña, en la que finalmente llegará Adrian Newey.

