Alonso explica el porqué de su casco rosa en la F1 de 2022

Fernando Alonso sorprendió a todos sus aficionados en la primera cita del año, en el Gran Premio de Bahrein 2022 de F1, cuando presentó un diseño de su casco completamente diferente al que había lucido en su trayectoria.

El bicampeón siempre había llevado los colores azul y amarillo, exceptuando algunas ocasiones especiales o en la temporada 2007, cuando fichó por McLaren y utilizó los tonos negro, blanco y gris para combinar con el monoplaza plateado.

Después del acuerdo de Alpine con la empresa BWT para que fuera su patrocinador principal a partir de la campaña de 2022 en el Gran Circo, los franceses añadieron el rosa a su A522, el color corporativo de la compañía de tratamiento de agua.

Alonso también decidió añadir el rosa a su casco, y a través de una publicación en las redes sociales de Alpine dio una detallada explicación del porqué de esta modificación a un elemento tan personal: "He decidido cambiar el diseño de este año y utilizar el casco rosa en colaboración con BWT, que es, obviamente, nuestro patrocinador principal para esta temporada, junto con el equipo".

"Estoy muy entusiasmado con todo el proyecto que tienen, y comparto muchas de sus ideas, por lo que he querido apoyarlas en este sentido", dijo el español. "Es muy difícil complacer a todos, sé que he tenido un casco muy icónico, con mis colores, y la gente me reconoce por el azul y el amarillo, pero creo que la gente no entiende el significado detrás de este cambio".

Fernando Alonso también es el fundador de Kimoa, una compañía especializada en moda hecha con materiales reciclados, por lo que encuentra el sentido a defender la causa y luchar contra la contaminación: "Apoyo mucho las acciones que BWT está haciendo con las botellas de plástico, sé que es algo que debemos parar, es tarde, pero nunca es tarde para mejorar la situación en nuestro planeta".

"Tenemos que detener esto y limpiar nuestros océanos, porque tener un mundo mejor para todos es muy importante", continuó el de Alpine. "También tienen proyectos muy interesantes para ofrecer agua de manera segura y potable en África, especialmente en algunos países, donde están construyendo edificios y fuentes para que la gente pueda beber agua".

"Pienso que este trabajo es el significado del casco, del diseño que llevo, y me siento muy orgulloso de apoyar a este tipo de acciones. La sostenibilidad es un tema que tengo en cuenta en todo lo que hago, en las diferentes empresas o proyectos, especialmente con Kimoa, donde ha sido una prioridad, y todos necesitamos entender esto, que tenemos un mundo y que hay que cuidarlo", explicó Alonso en el vídeo de algo más de dos minutos que publicó la escudería francesa, no sin antes despedirse con un entusiasta "perfecto" como fin de la grabación de su nuevo casco rosa.

