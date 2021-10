Vídeos: los comisarios encienden a Alonso, que se la devuelve

Por si fuera poco con lo ocurrido en los últimos tiempos, Fernando Alonso volvió a demostrar la inconsistencia de la aplicación del reglamento y plantó cara a la FIA después de una doble medida que tomaron lo comisarios.

Al inicio de la vuelta 16, se encontró con Kimi Raikkonen, que le atacó en la primera frenada. Alonso, por el interior, alargó su trazada llevando al finlandés al extremo, y el campeón de 2007 le adelantó por el exterior de la pista hacerse con la 13ª plaza.

Rápidamente Alonso dijo por radio que la maniobra había sido saliéndose de la pista, y los comisarios anotaron el movimiento. Sin embargo, y pese a que el asturiano siguió protestando (diciendo "necesito la posición ya, estamos perdiendo mucho tiempo), al finlandés le borraron el registro en esa vuelta pero no le hicieron devolver la posición.

Te lo estamos contando aquí Directo: la carrera del GP de EE UU de Fórmula 1 en Austin

Obviamente molesto, Alonso anotó lo ocurrido y muy poco después, en la vuelta 21, la batalla fue con el otro Alfa Romeo, el de Antonio Giovinazzi, al que había pasado Raikkonen. El español se lanzó con todo en la curva 12, pasándose de frenada y usando la escapatoria de asfalto para mantener el pie a fondo y reincorporarse por delante.

Como era de esperar, ahí fue el italiano el que pidió por radio la posición, y los comisarios volvieron a anotarlo. Incluso el team manager de Alpine abrió la radio para hablar con el director de carrera, Michael Masi, al que preguntó con ironía si estaba permitido adelantar usando el exterior de la pista.

"No, no lo está", contestó Masi, a lo que el de Alpine respondió: "Pues Raikkonen nos adelantó por fuera". Sin embargo, ese intercambio de pareceres no sirvió de mucho, y la FIA advirtió al equipo de que, si no devolvía la posición a Giovinazzi, Alonso sería sancionado.

Y en la vuelta 24, cuando Antonio Giovinazzi ya estaba 1.2 segundos por detrás, a Alonso le pidieron dejarse adelantar y tuvo que prácticamente frenarse para hacerlo.

Pero la historia no acabó ahí, y Alonso demostró que es de los más listos de la clase, si no el que más. En la misma parte del circuito, la frenada de la curva 12, se lanzó por el interior, haciendo que Giovinazzi tuviera que coger la escapatoria, y por tanto forzando a los comisarios a que obligaran al de Alfa Romeo devolverle la posición. Jugada maestra.