El Gran Premio 900 en la historia de la Fórmula 1 coincidió casi con un gran cambio de época. El 6 de abril de 2014 se celebró la tercera cita de una temporada que supuso la llegada de las unidades de potencia híbridas. Centrados en este proyecto durante meses o incluso años, Mercedes se adaptó perfectamente al cambio y dominó las dos primeras carreras. Solo un problema técnico privó a Lewis Hamilton de sumar más puntos en el arranque en Melbourne.

Nico Rosberg llegaba líder del campeonato al circuito de Sakhir, que cumplía 10 años en el calendario. Un aniversario celebrado con una carrera disputada por la noche, algo que se repetiría en los siguientes años.

Los dos pilotos de Mercedes sumaban una victoria cada uno y Rosberg se hizo con la pole en esta ocasión. El alemán fue 0,279 segundos más rápido que su compañero de equipo, mientras que el resto de rivales permanecían relegados a un segundo plano. El tercero, Daniel Ricciardo, quedó a 0,866 con el Red Bull (pero debía cumplir una penalización de 10 puestos al día siguiente). En la parrilla, detrás de las flechas de plata, estaban Valtteri Bottas (Williams) y Sergio Pérez (Force India).

Al apagarse el semáforo, Hamilton fue más rápido que Rosberg y se tiró al interior en la primera frenada. Además, Felipe Massa remontó desde el séptimo al tercer lugar en unos pocos metros.

La carrera continuó con los dos Mercedes separados por dos o tres segundos en el primer relevo. En la vuelta 18, al acercarse a la primera parada, Rosberg se pegó de nuevo al escape de Hamilton e intentó un ataque en la curva 1, pero su compañero de equipo le cerró la puerta con autoridad. En la vuelta siguiente, el alemán se puso líder y afrontó las curvas 2 y 3 en cabeza, pero el británico volvió a superarlo en el encadenado que sigue a la curva 4. Después de varias vueltas, Mercedes decidió optar por estrategias distintas: Rosberg montó los medios y Hamilton, los blandos.

Maldonado se lleva por delante a Gutiérrez

Esta carrera fue una nueva demostración del poderío de Mercedes. Hamilton aprovechó sus neumáticos para ampliar la ventaja hasta nueve segundos con Rosberg. Sin embargo, Pastor Maldonado rompió la calma en la vuelta 41. El piloto de Lotus se encontró al Sauber de Esteban Gutiérrez y lo arrolló haciendo que diera incluso una vuelta de campana.

El incidente provoca que el coche de seguridad salga a 17 vueltas de la bandera a cuadros, alterando las estrategias y causando una entrada masiva a boxes. En Mercedes, Hamilton se ve forzado a montar los medios y ve cómo su ventaja se queda reducida a nada, mientras que Rosberg opta lógicamente por los blandos. La intención del alemán es aprovecharlos una vez que la carrera se relance, lo cual hace.

Amenazando durante varias vueltas, pasa al ataque en la 52. Hamilton defiende la posición con uñas y dientes, rozando el contacto. Las caras en el box de Mercedes lo dicen todo en el segundo acto de un duelo que se mantendría toda la temporada y las dos siguientes.

Muy difícil para Rosberg

"En esta primera lucha, a la salida de la primera curva me cortó la trayectoria y tuve que evitarle. Realmente me molestó", recordó posteriormente Nico Rosberg al micrófono de Sky Sports. En su momento, no se le oyó quejarse de ello por la radio.

"Estos son los mejores momentos de la F1, cuando luchas rueda a rueda, especialmente en nuestro caso con el mismo coche. Fue realmente emocionante. Probé por el exterior [en la curva 4], creo que intenté todo lo que se podía, pero cada vez Lewis volvía. Simplemente no podía superarlo".

"En el parque cerrado, después de la carrera, traté de tomarme las cosas a la ligera e hice una broma para que pareciera divertido y no demasiado duro para mí, pero fue muy difícil".

Después de resistir con éxito, Hamilton finalmente se alejó en las últimas vueltas y dejó a Rosberg fuera de la zona de activación del DRS. El británico conquistó su segunda victoria consecutiva del año. Un hábil Sergio Pérez consiguió un excelente tercer lugar. El mexicano dio el segundo podio en F1 al equipo de Force India, ¡el primero desde 2009!

Hamilton se mantenía por detrás de su compañero de equipo en la clasificación después del tercer Gran Premio del año. La temporada era larga y estuvo marcada por nuevos duelos hasta el punto culminante de Spa, lo que obligó a Mercedes a intervenir en la lucha en la pista entre los dos pilotos. Hamilton finalmente se coronaría por segunda vez.

Grand Premio de Bahrein 2014

Pos. Piloto Coche/Motor V. Tiempo/Dif. 1 Lewis Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 57 1h39:42.743 2 Nico Rosberg Nico Rosberg Mercedes 57 1.085 3 Sergio Pérez Sergio Pérez Force India/Mercedes 57 24.067 4 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 57 24.489 5 Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg Force India/Mercedes 57 28.654 6 Sebastian Vettel Sebastian Vettel Red Bull/Renault 57 29.879 7 Felipe Massa Felipe Massa Williams/Mercedes 57 31.265 8 Valtteri Bottas Valtteri Bottas Williams/Mercedes 57 31.876 9 Fernando Alonso Fernando Alonso Ferrari 57 32.595 10 Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen Ferrari 57 33.462 11 Daniil Kvyat Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 57 41.342 12 Romain Grosjean Romain Grosjean Lotus/Renault 57 43.143 13 Max Chilton Max Chilton Marussia/Ferrari 57 59.909 14 Pastor Maldonado Pastor Maldonado Lotus/Renault 57 1'02.803 15 Kamui Kobayashi Kamui Kobayashi Caterham/Renault 57 1'27.900 16 Jules Bianchi Jules Bianchi Marussia/Ferrari 56 1 v 17 Jenson Button Jenson Button McLaren/Mercedes 55 - Ab Kevin Magnussen Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 40 - Ab Esteban Gutiérrez Esteban Gutiérrez Sauber/Ferrari 39 - Ab Marcus Ericsson Marcus Ericsson Caterham/Renault 33 - Ab Jean-Éric Vergne Jean-Éric Vergne Toro Rosso/Renault 18 - Ab Adrian Sutil Adrian Sutil Sauber/Ferrari 17 -