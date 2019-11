Gana un viaje VIP al GP de Abu Dabi y un Aston Martin DBS Superleggera

Nuestros amigos de Omaze te ofrecen la oportunidad de ganar un Aston Martin DBS Superleggera, junto con un viaje VIP al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Este es el premio más grande que hemos ofrecido a los lectores de Motor1.com e incluye aún más cosas que no podemos esperar para contarte. Pero primero, te explicamos cómo y por qué debes participar en este increíble sorteo.

Basta donar 10 dólares y estarás inscrito para ganar. Tu donación apoyará a Wings For Life UK, una fantástica organización relacionada con el deporte del motor, que está ayudando a buscar la cura para las lesiones traumáticas de la médula espinal. Wings for Life UK se puso en marcha gracias al bicampeón mundial de motocross, Heinz Kinigadner, cuyo hijo quedó tetrapléjico tras un trágico accidente, y el fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz. Después de investigar por sí mismos, los dos se dieron cuenta de que había esperanzas de que las lesiones traumáticas de la médula espinal se pudieran curar, pero que la investigación no contaba con fondos suficientes. La fundación de investigación Wings For Life se estableció para arreglar esa situación.

Una causa tan digna merece un premio igualmente digno, y Omaze se ha superado a sí mismo con este doble galardón de un Aston Martin DBS Superleggera y un viaje VIP al Gran Premio de Abu Dabi. El coche no necesita presentación, pero lo intentaremos. El asombroso GT de Aston ofrece 725 CV, gracias a un motor 5.2 V12, biturbo, y luce unas líneas realmente atractivas. Este superdeportivo está situado en lo más alto de la gama de la marca británica, pero es solo la mitad del premio.

La otra mitad es un viaje VIP para ver el Gran Premio de Abu Dabi en persona. Tú y un invitado os trasladaréis a los Emiratos Árabes Unidos y os alojaréis en un hotel de cuatro estrellas.

Posteriormente, asistiréis a la carrera de Fórmula Uno con acceso VIP al hospitality del equipo Aston Martin Red Bull Racing, al garaje del equipo y al paddock. También disfrutaréis de una 'vuelta caliente' en el circuito de Yas Marina en un Aston Martin conducido por Max Verstappen o Alex Albon, además de conocer al director del equipo, Christian Horner. Esta parte del gran premio no tiene precio, así que ni siquiera intentaremos ponerle un número.

Inscríbete para ganar ahora, porque el período para apuntarse termina el 4 de noviembre. No esperes a entrar, no digas que lo harás más tarde y no lo pospongas hasta el final. Entra ahora porque un gran premio como este no aparece a menudo.