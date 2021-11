A qué se debió la visita de Vettel al ex piloto de F1 que sobrevivió al fuego en 1996

Pedro Diniz, ex piloto brasileño de Fórmula 1, es conocido por sobrevivir a un espectacular incendio en el Gran Premio de Argentina de 1996, provocado por una válvula de seguridad que se quedó abierta en el tanque de combustible de su Ligier.

Las imágenes del incendio y el salto del brasileño para salir del coche opacaron todas las portadas de los periódicos al día siguiente y desencadenaron el icónico titular de The Sun: 'Diniz en el horno'.

Cuando su propia carrera en la F1 llegó a su fin después de una decepcionante temporada en el año 2000 junto a Sauber, la atención de Diniz se desvió a su tierra natal brasileña e inició la creación de una granja de productos lácteos y orgánicos.

Y es ese último interés, más que sus hazañas detrás del volante, lo que provocó que el piloto cuatro veces campeón del mundo le visitase en esto días previos al GP de Brasil de 2021.

Vettel, quien se está interesando cada vez más en los problemas ambientales del mundo, quería tener más conocimiento sobre la granja de Diniz para ayudar a su continuo aprendizaje.

"Creo que es una forma muy emocionante de hacer agricultura", explicó Sebastian Vettel. "Me gustó echar un vistazo a su granja y aprender sobre ella: conocer su camino, lo que ha pasado y saber la idea, el objetivo y su intención en todo esto".

"Creo que es una idea muy buena y con mucha visión de futuro, además de algo que realmente el mundo necesita. Es un trabajo admirable el hecho de abastecer de alimentos a las personas, y hacerlo de una manera responsable y regenerativa. Creo que es una gran idea".

Pedro Diniz, Sauber Photo by: Motorsport Images

Una vez dicho lo anterior, Vettel aseguró que su visita fue motivada por el nombre de Diniz, ya que apareció en un libro que estaba leyendo sobre el medio ambiente.

"Conocí a Pedro como piloto cuando era niño y supe que estaba compitiendo en la Fórmula 1", dijo Vettel.

"Pero luego se retiró y perdí su pista. Yo empecé a seguir a Michael [Schumacher] y a otros pilotos en la Fórmula 1, no piensas en los pilotos que se retiran".

"Leí un libro muy interesante hace más o menos un año que mencionaba a Pedro Diniz, pero no por su historia en las carreras, sino por lo que está haciendo ahora, la forma en la que se acerca a la agricultura".

"Sin extenderme demasiado, básicamente se trata de evitar sustancias y productos químicos a la vez que cultivas de forma natural, devolviendo algo positivo en lugar de simplemente matar el suelo".

Después de la visita a la granja, respaldada por otras actividades ambientales que ya había realizado este año, incluida la recolección de basura y la construcción de granjas orgánicas de abejas, el piloto alemán ha insinuado que se involucrará todavía más en estos asuntos.

"No me considero una persona demasiado activa en ese aspecto", dijo. "Creo que el punto medio es que todos deberíamos ser un poco activos, de lo contrario, el futuro no parece muy brillante".

"Obviamente, algunas personas están más interesadas que otras. Pero creo que es el mayor desafío que enfrenta la humanidad desde su existencia, y es algo de lo que nadie puede huir, literalmente".

"Creo que es algo que nos preocupa a todos, sea cual sea el ángulo desde el que intentes abordarlo".

"Todos somos diferentes y todos tenemos distintas ideas y cosas que nos gustan. Ver cosas así me da muchas esperanzas de que haya muchas más personas comprometidas con la causa".

"En lo personal no tengo un plan establecido, no estoy haciendo estas cosas para promocionarme. Creo que es algo genial para hacer si tienes un altavoz como en nuestro caso, para resaltar cosas que son importantes para ti. Pero creo que a por delante de las palabras siempre debe estar la acción".