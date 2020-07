Cómo condicionó Vettel el trompo de Verstappen en Q3

Verstappen era el rival más directo de Lewis Hamilton en el duelo por la pole position de este sábado para el GP de Estiria de F1 2020. De hecho, el holandés venía volando, tras mejorar su tiempo en el primer sector de la última vuelta de Q3.

Pero a medida que la vuelta avanzó, el piloto de Red Bull tuvo que lidiar con dos grandes latigazos de sobreviraje –en la larga curva 6 a izquierdas y acercándose a la rápida curva 8 a derechas–. No obstante, lo que dilapidó sus opciones de pole fue el derrapaje que sufrió con su RB16 al llegar a las dos curvas finales.

Vettel, que se clasificó 10º, estaba tomando la trazada interna, camino al pitlane, cuando Verstappen llegó, aunque las condiciones hacían que el holandés no supiera quién estaba delante de él.

"Supongo que fue Seb el que entró en boxes, no se puede ver ni siquiera el color del coche [bajo la lluvia]", dijo Verstappen en la rueda de prensa posterior a la clasificación.

"Tuve subrivaje por ello y luego me abrí un poco, como si hubiera llegado al bordillo en la salida y luego lo perdiera. Entonces me patinaron las cuatro ruedas en la última curva. Pero de todas formas, no era una vuelta lo suficientemente buena para superar a Lewis".

Verstappen explicó que encontró la fase final de la clasificación más complicada, con la Q3 ofreciendo tiempos más lentos que en la Q2, después de que la lluvia se intensificara en las fases finales de la segunda ronda.

El vídeo del trompo de Verstappen al final de la Q3

"En general, la clasificación fue buena, sólo la Q1 fue muy ajetreada", dijo Verstappen. "No podías ver nada, siempre tenías que levantar y dejar un poco de espacio para poder dar una vuelta".

"Así que básicamente en toda la Q1 no tuve una vuelta libre, pero aun así estuvo bien. También la pista creo que no estaba tan mal para conducir. Es que con estos monoplazas, con estos grandes neumáticos es increíble, no puedes ver nada cuando estás a menos de seis segundos del que tienes delante".

"Pero todo fue bien, igual que en la Q2, creo que todo fue bastante bien. Pero entonces, hacia el final, empezó a llover un poco más e inmediatamente el sector 2 se volvió más difícil. Así que no pude mejorar en mis últimas dos o tres vueltas, pero fue lo suficientemente bueno como para pasar a la Q3".

"Y luego la Q3 fue muy difícil, al menos para mí. Había un montón de agua estancada. Perdí bastante agarre y no me sentí tan bien como en la Q1 y Q2, pero aun así, por supuesto, ser segundo está bien".

