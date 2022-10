Vettel, ante sus últimas carreras en F1: "Cada vez es más real"

Cargar el reproductor de audio

En verano, Sebastian Vettel anunció que pondría fin a su carrera en la Fórmula 1, después de 15 años compitiendo al máximo nivel, al término de 2022. El alemán, que acumuló cuatro títulos de pilotos consecutivos, termina contrato con Aston Martin al término de la presente campaña, y consideró que era un buen momento para poner punto final a su trayectoria.

Pero los efectos de esa decisión, que aún parecían lejanos, empiezan a ser más reales conforme el Gran Circo se acerca a la recta final del curso.

El tetracampeón se mostró visiblemente emocionado a su marcha de Suzuka, su circuito favorito del calendario. Además, la semana pasada en Austin admitió que "echaría de menos la adrenalina" de luchar rueda con rueda, como hizo con el Haas de Kevin Magnussen en la última vuelta del Gran Premio de Estados Unidos.

"Cada vez es más real", dijo Vettel antes de la cita americana. "En Suzuka terminé la clasificación un poco triste, y el domingo fue un día de altibajos emocionales. Es un lugar especial y lo echaré de menos", admitió Vettel.

"No sé cómo será Abu Dhabi. Obviamente, desde el punto de vista de los resultados no creo que debamos esperar ningún milagro repentino, pero también tiendo a mirar qué es lo que me depara el futuro".

"Estoy entusiasmado con lo que me espera [después de Abu Dhabi]. No es que ahora odie la Fórmula 1 y esté feliz de irme, pero obviamente tomé la decisión que tomé", reflexionó Vettel, que dijo tener ganas de disfrutar de su nueva vida.

Aunque Estados Unidos no ocupa el mismo lugar que Japón en el corazón de Vettel, también es un enclave especial, ya que fue en Indianápolis donde debutó, en la temporada 2007, llevando el BMW Sauber hasta la octava posición.

"Creo que es un gran lugar para visitar. Mi primera carrera fue en Indianápolis, así que, obviamente, es un lugar especial para mí", explicó el piloto de 35 años, que se benefició de la penalización a Fernando Alonso para finalizar séptimo en COTA.

"Aquel domingo por la mañana en Indianápolis me encontré una moneda de un céntimo y me la guarde, y aún la llevo conmigo. Es un lugar especial para mí", concluyó.

