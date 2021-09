Vettel apunta los cambios necesarios para una F1 más ecológica

Cuando se supo que la F1 iba a correr cerca de las reservas naturales en Zandvoort surgió una polémica, y el grupo activista Extinction Rebellion tiene previsto actuar el domingo en el GP de los Países Bajos.

Ese movimiento global se coló en el GP de Gran Bretaña 2020 en Silverstone y consiguió levantar una barrera mientras los coches completaban su vuelta de formación.

Vettel, muy preocupado por las cuestiones medioambientales hasta el punto de viajar a algunas carreras en tren para ayudar a minimizar la huella de emisión de carbono, habló antes del fin de semana sobre la dirección que, en su opinión, debe tomar la F1 para afrontar el futuro, y asegura que la clave está en los motores de calle, en el impacto de los espectadores en los días de carrera y en un calendario mejor estructurado.

"Tenemos una tecnología fascinante en los coches, pero es muy compleja y probablemente irrelevante para la calle", explicó. "Es obvio que eso no está bien".

"Así que creo que sea cuál sea el próximo motor, debería ser más relevante para la calle y ayudar a todo el mundo a hacer un cambio cuando hablamos de movilidad. Creo que la F1 debería seguir sus pasos del pasado, para ser líder en tecnología que sea relevante para el futuro".

En cuanto al impacto de las aglomeraciones de público, Vettel cree que la F1 podría educar más a los aficionados, y que el deporte debería pensar en formas de gestionar mejor los residuos en las carreras.

"Hay mucha gente que viene a los eventos y creo que hay una gran oportunidad de educar a la gente, para dirigir ciertos mensajes para que sean conscientes de ciertas cosas", añadió Vettel, que ayudó a limpiar los restos después del GP de Gran Bretaña de este año.

"Hay mucha gente alrededor de la pista que consume muchos productos, bebidas, comida, etc. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar cómo manejamos todo ese tema, cómo repartimos la comida, las bebidas, etc".

"Y luego nuestro calendario, creo que se podría estructurar de manera que no estemos viajando de un lado a otro para nada, de manera que tengamos carreras en una zona cercana".

"Puede que a algunos promotores no les convenga tener una carrera en una época del año en la que no están tan contentos, pero un cambio de enfoque puede contribuir obviamente a la gran cantidad de las emisiones que estamos causando".

Vettel dice que recibe de buen grado las acciones de grupos como Extinction Rebellion para poner de relieve los problemas medioambientales a los que se enfrenta el mundo.

"Estamos viviendo una época en la que es importante llamar la atención. Y creo que eso es lo que están haciendo, así que me parece bien".

"Si me preguntan, ¿cómo respondería a lo que está haciendo la F1? Creo que hay muchas cosas que la F1 está planeando hacer, y algunas cosas más pequeñas en las que la F1 está tomando medidas, lo cual es bueno. ¿Pero es suficiente? No, no es suficiente".

"¿Es suficiente lo que estamos haciendo como sociedad? Probablemente no. Así que creo que es vital que entendamos lo que está en juego. Y si no lo entendemos, creo que no hay futuro".

"Pinta muy oscuro. Pero lo positivo es que hay muchas cosas que podemos hacer. Creo que hay una opción de que la F1 aborde las cosas correctas y tome las decisiones acertadas".