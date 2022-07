Vettel, sorprendido por el frenazo de Stroll en la última vuelta

Cargar el reproductor de audio

Lance Stroll dijo que "no hizo nada imprudente" mientras luchaba con su compañero Sebastian Vettel por el último puesto que otorgaba puntos en el Gran Premio de Francia 2022 de Fórmula 1.

El alemán se esforzó en intentar adelantar al canadiense en los compases finales de la carrera, y se acercó en la última vuelta. En medio del giro que daba entrada a la recta de meta, Stroll pareció frenar repentinamente, lo que obligó a Vettel a hacer lo mismo para evitar el contacto.

El germano levantó la mano izquierda en un evidente gesto de frustración mientras aceleraba en la salida de la curva y veía la bandera a cuadros. Tras la prueba, Vettel restó importancia al movimiento, ya que Aston Martin, como equipo, seguía manteniendo la décima posición.

"Cerré la diferencia en la vuelta anterior", indicó. "Creo que era más rápido, pero no importa, es el mismo punto para la escudería. Él pisó el freno antes de acelerar, así que me pilló por sorpresa, y entonces perdí el duelo".

"Al final, como he dicho, es el mismo punto para el equipo, así que no hay diferencia", explicó el cuatro veces campeón del mundo.

Stroll, por su parte, dijo a su equipo que estaba "sin aliento" inmediatamente después de la bandera a cuadros, pero negó que hubiera frenado de manera diferente, sugiriendo que sufrió un poco de sobreviraje.

"Derrapé un poco, como en la salida, por lo que me patinaron las ruedas", aseguró. "Creo que todo el mundo quiere hacerlo de la misma manera que lo hago yo cada fin de semana, no hice nada imprudente, solo me defendí como si hubiera alguien detrás de mí".

El piloto canadiense afirmó que estaba teniendo problemas con los neumáticos, lo que comprometió su rendimiento en la parte final: "Estaba sufriendo con las gomas, y haciendo todo lo que debía hacer hasta la bandera a cuadros. Creo que todo estaba bajo control".

"Pero sí, ha sido difícil para mí con los duros, el medio iba mejor. Luego hubo algunas vueltas en las que me sentía bien, pero otras fueron complicadas por sobrecalentamiento de los delanteros y traseros al derrapar", expresó.

"En el último par de giros, después del coche de seguridad virtual, sentí que tenía algo más que Daniel [Ricciardo] para ir a por la novena posición, pero luego lo perdí y tenía la presión de Seb [Vettel], así que fue una buena batalla, pero al final estoy contento de conseguir un punto", añadió Stroll.

Su compañero se sintió frustrado por ser uno de los dos únicos, junto con Nicholas Latifi, que no entró en boxes cuando salió el coche de seguridad tras el accidente de Charles Leclerc. En ese momento estaba detrás del canadiense, por lo que los dos Aston Martin habrían tenido que ajustar mucho la sincronización de las paradas en el pitlane.

"Es lo que hay, era aire limpio que necesitaba pero no tuve", dijo Vettel. "No es que tuviéramos ritmo para ganar, pero creo que podríamos haber sido más rápidos y haber hecho una mejor carrera, no sé qué pasó en la parada, así que fui el último, por lo que es algo a tener en cuenta".

"Estaba muy contento, creo que hemos mejorado a lo largo de la carrera, con la parada hemos corregido el equilibrio. Teniendo en cuenta que tenemos el mismo ritmo que Williams [en la clasificación], pienso que fuimos bastante más rápidos el domingo", sentenció el tetracampeón.

No te pierdas el próximo gran premio de Fórmula 1: Horarios del GP de Hungría 2022 de F1, cómo verlo y previo

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!