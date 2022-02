Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 confirmó a principios de esta semana que suprimiría de la programación el movimiento que algunos pilotos hacían arrodillándose con motivo de la lucha contra el racismo antes de que se apagara el semáforo.

En las dos últimas temporadas, era habitual ver a la gran mayoría realizar este pequeño gesto, aunque otros deportistas también lo hacían en diferentes deportes. En 2022, la Fórmula 1 centrará sus esfuerzos en pasar de "gestos a acciones", como comentó el CEO de la categoría, Stefano Domenicalli, como parte de la campaña "We Race As One" ("Corremos Como Uno"), así como del esfuerzo por mejorar la diversidad e inclusión.

Sebastian Vettel fue uno de los principales defensores de que la Fórmula 1 reservara algo de tiempo para esta ceremonia antes de las carreras en 2020. Y, en el día de la presentación de su nuevo coche, el Aston Martin AMR22, el germano aseguró que era consciente de que los equipos habían sido consultados sobre esta decisión.

"Simplemente han cambiado. Ha sido un poco sorprendente", dijo Vettel. "Creo que los problemas que estamos abordando no van a desaparecer en dos años, y por eso me sorprendió".

"Espero que, como pilotos, encontremos la manera de reunirnos y encontrar un hueco para seguir haciendo las expresiones que son importantes para nosotros. Probablemente no todos se preocupen por esto, pero creo que hay algunos a los que sí les importa, y será genial poderreunirse", dijo el de Aston Martin.

"Se esta volviendo algo demasiado fuerte e individual desde el lado de los negocios", sentenció el tetracampeón.

Vettel ha sido uno de los pilotos más activos en cuanto a los problemas sociales, como demostró en Hungría con toda una declaración de intenciones en contra de las leyes anti-LGBT del país con una camiseta con la bandera arcoíris en la parrilla.

Lando Norris expresó a principios de esta semana que confiaba en que los pilotos seguirían siendo capaces de hablar de temas de gran relevancia social, incluso sin tener este tiempo en las ceremonias previas a las carreras.

La Fórmula 1 ha optado por ampliar su apoyo a un programa de becas de ingeniería hasta finales de 2025, para que los estudiantes continúen con sus prácticas en universidades de Reino Unido e Italia. La categoría, no obstante, seguirá emitiendo un vídeo de "We Race As One" antes de los grandes premios, y la marca permanecerá presente durante toda la temporada 2022.