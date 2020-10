Vettel, pese al récord de Hamilton: "Schumacher es el mejor"

El triunfo de Hamilton en el Gran Premio de Eifel le permitió igualar las 91 victorias de Schumacher, y el británico superará ese récord pronto, además de estar a punto de empatar al alemán también en número de títulos.

Vettel admite que siente admiración por lo que Hamilton ha logrado en su carrera, pero cree que Schumacher sigue estando un paso por encima de cualquier otra persona que haya visto competir.

"Creo que no puedo respetar más sus logros", dijo Vettel sobre el récord de Hamilton.

"En mi cabeza era un número que pensaba que nunca sería superado o igualado. Creo que podemos estar bastante seguros de que lo superará".

"Sin embargo, tengo que decir que Michael siempre será mi héroe. Y creo que Michael tenía algo que no he visto en otro piloto hasta ahora".

Y la opinión de otro campeón: "Hamilton no se acerca al nivel de Fangio o Clark"

Vettel dice que su opinión del talento de Schumacher se vio reforzada cuando lo vio fuera de la F1, ya fuera en eventos de karting o cuando w.

"Creo que era mejor que nadie que haya visto hasta ahora", continuó. "Creo que tenía un talento natural que es muy difícil de explicar".

"En el karting obviamente no le vi en sus primeros años, pero sí a una edad mayor, y estaba encantado de unirme a él en la Carrera de Campeones. Así puedes ver un poco más sus habilidades y el control del coche".

"Y tanto por la experiencia de karting como por la experiencia de la Race of Champions, creo que demostró que tenía una habilidad natural que, como dije, no he visto a nadie más hasta ahora".

"Además de eso, tenía una ética de trabajo increíble, pero creo que es la combinación de las dos cosas lo que para mí destaca. Todavía no he visto algo igual".

Sin embargo, Vettel deja claro que su visión de los dos pilotos quizás se vea afectada por los diferentes períodos que ha visto de la F1.

"Yo admiraba a Michael cuando era un niño, y a Lewis no lo admiraba cuando era niño porque estaba compitiendo contra él", explicó. "Así que es una situación diferente".

"Pero probablemente en otros 10, 15 o 20 años habrá más admiración por Lewis. Obviamente, cuando todavía estás en activo, te miras más a ti mismo y no tanto a los demás. Pero, como dije, valoro infinitamente lo que ha logrado".

