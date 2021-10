La jugada de Vettel para salir delante de Alonso en Austin

Los tres pilotos han estrenado unidades de potencia durante el fin de semana del GP de Estados Unidos y han recibido penalizaciones automáticas que los envió a la parte trasera de la parrilla. Sin embargo, ese orden de salida al fondo de la tabla durante la carrera en Austin del domingo se determinó por las actuaciones en la clasificación.

Por lo general, los pilotos que tienen este tipo de penalizaciones pasan el fin de semana centrados en el trabajo para la carrera, hacen un esfuerzo simbólico en la Q1 y luego ni siquiera salen en la Q2.

Ese fue inicialmente el plan de George Russell y Sebastian Vettel, cuyas sanciones se hicieron públicas el viernes por la mañana.

Sin embargo, cuando Fernando Alonso se unió a ellos con un cambio de la PU el sábado, significó que había dos puestos en la parrilla de salida en juego, así que los tres salieron a la clasificación con la intención de superar a los demás, para ocupar la 18ª posición en lugar de la 19ª o la 20ª.

El reto adicional era que no querían ir tan rápido como para 'accidentalmente' entrar en la Q3, y tuvieron que comprometerse a salir desde atrás con unos desfavorables neumáticos blandos.

Al final, Vettel ganó la contienda al ser 12º en la Q2, mientras que Alonso, que también encontró tiempo para dar un empujón a su compañero de equipo en Alpine, Esteban Ocon, fue 14º. Russell perdió su última vuelta por una penalización sobre los límites de pista que le dejó 15º.

Por tanto, Vettel saldrá en la 18ª posición, Alonso en la 19ª y Russell en la 20ª, lo que añade un elemento extra a la carrera, ya que intentarán remontar a la vez y Vettel y Alonso se juegan un curioso premio de la temporada al piloto que más adelantamientos ha realizado.

"Creo que cuando solo estaba Sebastian, probablemente no íbamos a salir en la Q2", dijo Russell al ser preguntado por Motorsport.com sobre su estrategia de clasificación. "Pero luego, cuando también entró [en escena] Fernando, decidimos intentarlo".

"Fue una sensación extraña despertar esta mañana sabiendo que si hubiera estado en la pole aquí, saldría último".

"Sebastian se veía muy fuerte para ser sincero. El primer sector fue muy bueno, pero me he dejado un poco. Es mi primer límite de pista [con eliminación de vuelta] del fin de semana. No es el fin del mundo, y será bueno mirar hacia mañana, en lugar de mirar hacia atrás como solemos hacer los domingos".

Alonso, por su parte, admitió que no fue fácil juzgar el ritmo necesario y evitar la Q3.

"Teníamos que ver si podíamos adelantar a George y a Vettel de alguna manera", dijo el español a Motorsport.com. "Pero sin poner mucho empeño en ello, porque no quieres hacer una vuelta demasiado rápida y luego pasar accidentalmente a la Q3, y entonces empiezas con los neumáticos viejos en la carrera. Así que vamos a ver si mañana todavía podemos sumar puntos".

Vettel insistió en que no había tenido que esforzarse demasiado para superar a sus dos rivales al volante del Aston Martin.

"Creo que no tenían un juego de neumáticos adecuado", dijo. "Y nosotros solo queríamos asegurarnos de estar por delante de ellos. Y en la última vuelta no estaba empujando, así que nos las arreglamos para no entrar en la Q3. Lo cual es raro. Pero obviamente el objetivo era vencer a esos dos".

Vettel cree que su concentración extra en la carrera podría dar sus frutos ante una posible remontada en la búsqueda de los puntos.

"Esperemos que las vueltas extra de ayer nos ayuden a saber qué esperar mañana. Quiero decir, que tendremos nuestro ritmo, sabemos lo rápidos que somos y lo que habrá, pero no sabemos lo rápidos que serán los demás, así que creo que será una carrera difícil con condiciones de calor, y dura con los neumáticos, así que veremos qué pasa".

"No es el circuito más fácil [para adelantar], quiero decir que no hay circuitos fáciles, pero es posible adelantar. Y si los neumáticos mañana son el factor limitante, creo que la gente perderá ritmo y normalmente eso te da algunas oportunidades", concluyó el tetracampeón del mundo.