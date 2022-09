Vettel sobre su sanción por bloquear a Hamilton: "No puedo desaparecer"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Aston Martin ocupaba la 14ª posición cuando entró en boxes en la vuelta 36, momento en el que Lewis Hamilton y Sergio Pérez peleaban por la tercera plaza. El alemán regresó a la pista justo por delante de la dupla que optaba al podio, y con sus neumáticos duros más frescos se mantuvo bloqueando a ambos durante unos instantes mientras recibía avisos de que debía dejarse pasar para ser doblado.

Eso provocó que el mexicano estuviera cerca de adelantar al británico, y los comisarios de la FIA no vieron con buenos ojos las maniobras de Sebastian Vettel, por lo que le impusieron una penalización de cinco segundos que lo envió al 14º lugar final.

"Ni siquiera fue media vuelta y ya estaba fuera de la trazada", aseguró el tetracampeón cuando Motorsport.com preguntó sobre la infracción. "Obviamente, no puedo desaparecer, tengo una opinión diferente, pero no importa".

El jefe del equipo de Silverstone, Mike Krack, defendió a su piloto, y señaló que el alemán tenía gomas nuevas y buen ritmo: "Siempre es difícil cuando sales de los boxes con un compuesto freso y te superan con neumáticos viejos".

"No era más lento en ese momento, pero creo que cuando lo revisas, quizá fuimos demasiado lejos delante de Lewis [Hamilton], y no puedes pasar una vuelta así. Esas cosas pasan a veces ", indicó. "Sabíamos que íbamos a acabar en esa situación, teníamos que pararle [a Vettel], él se dio cuenta, pero creo que no lo vio tan mal porque tenía el ritmo y nos dijo que podía alejarse, aunque si te enseñan la bandera, te la enseñan".

La carrera del alemán ya se había estropeado con su primera parada, la que le hizo caer varias posiciones: "Paramos muy pronto, intentando pasar a la zona media, y creo que fue lo correcto. Después tuvimos una parada demasiado lenta, perdí como ter o cuatro segundos, no estoy seguro, y perdimos plazas con Pierre [Gasly], Alex [Albon], Mick [Schumacher] y Zhou [Guanyu]".

"Estaba muy cerca de Daniel [Ricciardo], así que no era lo ideal, eso fue todo", expresó el germano antes de hablar sobre su batalla con su compatriota de Haas, Mick Schumacher. "Él cayó porque estaba en los puntos, yo subí después de empezar más o menos último, y nos hemos encontrado en el medio, ha sido divertido, pero no hay que quitarle nada".

Lance Stroll consiguió un punto gracias a su 10º puesto, aunque en el equipo esperaban que el canadiense también quedara por delante de Esteban Ocon y su Alpine: "Nunca estuvimos realmente preocupados por estar fuera del top 10".

"Fuimos octavos en un momento determinado", dijo Krack. "Y durante ese tiempo pensamos que podíamos luchar con al menos un Alpine. Pero entonces, el coche de seguridad salió en un mal momento, porque no esperábamos que pararan más y nosotros lo hicimos con Lance [Stroll]".

"Avanzamos para alcanzar a Esteban [Ocon], estábamos bastante confiados porque pensábamos que podíamos retenerlo o, al menos, recuperar posiciones. El Safety Car llegó cuando intentábamos reponernos, y con el final, ellos tenían una detención extra, así que nos mantuvimos ahí", sentenció el director de Aston Martin.

