Vettel pudo haber vuelto a Red Bull tras salir de Ferrari en F1

Sebastian Vettel aterrizó en la Fórmula 1 como una de las promesas del futuro, y poco tardó en impresionar a Red Bull para confiarle un asiento a tiempo completo en la temporada 2008. Después de estrenarse con BMW-Sauber un año antes, el germano dio el salto al equipo de Faenza, Toro Rosso, con quienes logró sumar su primera victoria y convertirse en el piloto más joven de la historia en subir a lo más alto del podio en un gran premio, en una lluviosa carrera en Italia.

Ese triunfo, junto con sus actuaciones en el resto de la campaña, le sirvieron para firmar un contrato con Red Bull, el que en teoría era el conjunto principal de la marca de las bebidas energéticas, para el 2009. Desde entonces, esa unión solo dio éxitos a una de las duplas más exitosas de la categoría, y el hecho de conquistar cuatro mundiales consecutivos desde el 2010 al 2013 así lo reafirman.

Sin embargo, ese matrimonio ideal se rompió en 2014, cuando Vettel decidió marcharse de Milton Keynes con dirección a Ferrari para emular a su ídolo, Michael Schumacher. En su periplo por Maranello, el alemán no pudo ser campeón vestido de rojo, y solo sumó dos subcampeonatos hasta que en 2020 se anunció que los italianos no le renovarían.

Como respuesta a eso, el tetracampeón intentó probar suerte en Aston Martin a partir de 2021, aunque el poco competitivo equipo británico no le ofreció las herramientas suficientes como para continuar más años y se retirará al final del presente curso.

No obstante, la historia podría haber sido muy diferente, y es que Sebastian Vettel estuvo cerca de regresar al equipo que tanto le dio, a Red Bull, como desveló el jefe de los austriacos, Christian Horner.

"Tuvimos algunas conversaciones. Era como volver con tu ex novia", dijo el director inglés a Channel 4. "Sería un poco como volver a tener a ese viejo amigo, pero la segunda vez no sería como la primera".

En la escudería de las bebidas energéticas decidieron contar con Sergio Pérez para ser compañero de Max Verstappen, y curiosamente era el mexicano a quien sustituía Vettel en el conjunto de Silverstone, que se renombró de Racing Point a Aston Martin después del acuerdo con Lawrence Stroll.

En cualquier caso, Horner aseguró que estaba orgulloso por haber logrado tanto con el germano en la Fórmula 1: "Lo que hemos conseguido juntos es impresionante, fue fenomenal y siempre formará parte de nuestra historia".

"No creo que nadie se lo esperara", comentó sobre la prematura retirada de Vettel con apenas 35 años. "Creo que es la decisión correcta, no es bueno verle pilotar en mitad de la parrilla, eso no le hace nada feliz, es el momento adecuado para bajar el telón a lo que ha sido una carrera increíble".

El alemán aún tendrá nueve citas después de las vacaciones veraniegas para despedirse del Gran Circo y de la que ha sido su familia durante tantas campañas en su carrera profesional en el automovilismo, mientras que el paddock espera a saber qué hará tras salir de la Fórmula 1.