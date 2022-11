Vettel acepta con elegancia perder el récord ante Verstappen

Cargar el reproductor de audio

Con su reciente triunfo en México, Verstappen alcanzó un nuevo récord de mayor número de victorias en un año, tras haber igualado la marca de Vettel y Schumacher en la anterior carrera, en Estados Unidos.

El neerlandés acumula ya 14 primeros puestos en 2022, y aún quedan dos grandes premios por disputarse, en los que volverá a ser el favorito a ganar. Cuando preguntaron a Sebastian Vettel qué pensaba de que le hubieran batido el récord, el alemán felicitó a Verstappen: "Bien hecho. ¡Creo que ha tenido una gran temporada, así que espero que tenga 16 victorias al final del año!".

"Todo lo demás será una decepción, ¿no?", bromeó el germano. El propio Vettel ganó sus cuatro títulos y había logrado empatar a Michael Schumacher durante su época en Red Bull, y admitió que no había tristeza en ver caer su registro.

"No, quiero decir, cada vez es un poco diferente. Así que creo que es genial para el equipo. Todavía conozco a algunas personas de las que siguen allí, así que estoy muy feliz por ellos y por Max".

El actual piloto de Aston Martin tuvo que ver cómo muchos restaban mérito a sus éxitos alegando que el Red Bull era un coche imbatible, algo que rara vez se señala en esta temporada apabullante de Verstappen.

Ante la pregunta de si desde fuera parece fácil hacerlo pero desde dentro no lo es, contestó: "No, no lo es, pero ya sabes, creo que tienen un impulso del año pasado, el coche de este año es increíble".

"Ganaron carreras a pesar de que su coche pesaba más que los demás. Creo que a estas alturas probablemente hayan perdido el sobrepeso que tenía el monoplaza. Así que el coche está ahí, sí, pero Max también está haciendo un trabajo increíble", sentenció Sebastian Vettel.

Con su corona 2022, Max Verstappen ha entrado en la lista de bicampeones del mundo de F1, a la que también pertenece, entre otros, Mika Hakkinen. 'El finlandés volador' se deshizo en elogios con el holandés en su columna habitual en Unibet.

"Ha sido una temporada increíble para Max y el equipo Red Bull. Están en esa posición perfecta de tener total confianza en sí mismos, en su coche y en su estrategia de carrera", comentó el ex de McLaren.

"Ganar 14 grandes premios en una temporada es una locura, algo que nunca antes habíamos visto. Es un logro fantástico para Max y su equipo, y pueden sumar fácilmente otras dos en Brasil y Abu Dhabi".

Y sobre la carrera del Autódromo Hermanos Rodríguez, remató: "Cuando miras el resultado de Checo Pérez, que terminó tercero, ves cuán ajustados son realmente los márgenes. Max está en un nivel diferente".

