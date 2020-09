Vettel: "El problema es todo el coche"

La del Gran Premio de Rusia es otra carrera que Sebastian Vettel querrá olvidar tras acabar 13°, lejos de la zona de puntos.

En esta ocasión el alemán no tuvo reparo en explicar cuál es el problema: “Desgraciadamente, el problema con el SF1000 no está solo en la parte trasera. El problema es todo el coche". Una afirmación con la que se podría resumir no solo el fin de semana en el circuito de Sochi, sino una parte importante de la temporada 2020 de los del Cavallino Rampante.

Vettel sigue sin encontrar las sensaciones adecuadas con un coche que él mismo define que “tiene un problema en general”.

Acabó otra carrera fuera de los puntos, incluso detrás del Alfa Romeo C39 de Antonio Giovinazzi. Luego, ante los medios, el tetracampeón del mundo admitió que le habría gustado parar antes debido al excesivo desgaste de sus neumáticos en el primer stint.

"Me habría gustado entrar antes, pero al final no supuso tanta diferencia. Tuve un poco de mala suerte en la primera vuelta porque no sabía a dónde ir, estaba rodeado por muchos coches y otros se habían salido de la pista. En cuanto a estrategia no creo que pudiéramos hacer mucho, así que fue una carrera un poco aburrida”.

"No me sentía cómodo con el monoplaza. Fue una carrera difícil. Me quedé sin neumáticos rápidamente y no tenía ritmo. Seguir a muchos coches no ayuda, por lo que fue una carrera difícil. Hice lo mejor que pude".

Vettel sentenció su actuación del fin de semana con una frase, “no estoy contento de estar atrapado detrás de otros coches”, que se ha convertido en una constante para él este año en el que pelear por un podio se ve casi imposible.

