Vettel asegura no temer por su futuro en Aston Martin F1

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, se unió a Aston Martin para la temporada 2021 tras su salida de Ferrari a finales del año pasado.

El alemán ha liderado al equipo en lo que va de año al lograr un segundo puesto en Azerbaiyán y sumando casi el doble de puntos que su compañero, Lance Stroll.

Aston Martin anunció el año pasado que Vettel se había unido con un acuerdo que incluía el "2021 y más allá", pero el equipo aún no ha confirmado formalmente sus planes para los pilotos de cara a la próxima temporada.

El director de la escudería, Otmar Szafnauer, dijo en Zandvoort el pasado fin de semana que no había "ninguna complicación" con Vettel, y todo se trataba "simplemente de un tema del calendario del contrato, en cuanto a cuándo tenemos que firmarlo y seguir adelante”.

Después de una semana de anuncios en el mercado de pilotos, con la confirmación de Valtteri Bottas, George Russell y Alexander Albon para 2022, Vettel dijo que no tenía "ninguna noticia" que compartir sobre su futuro.

"Estoy hablando con el equipo y creo que tendremos una respuesta muy pronto", apuntó Vettel. "Pero en este momento, no hay noticias".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 y su padre en Monza

Tras la pregunta de por qué no existían novedades respecto a su futuro. Vettel dijo que "nunca he hablado mucho sobre los contratos", y que no puede dar "mucha más información" sobre el curso de las actuales negociaciones.

"Como he dicho, estamos hablando entre nosotros", añadió Vettel. "Me gusta mucho trabajar con el equipo. Creo que el ambiente es genial y pienso que el futuro de este equipo es muy, muy brillante. Así que no estoy preocupado. Siento que tendremos una respuesta pronto".

Vettel acogió con satisfacción la noticia de que el actual piloto de Williams, George Russell, recibiera su oportunidad con Mercedes para el próximo año, siendo compañero de Lewis Hamilton. También, por otra parte, el regreso de Albon a la parrilla después de una temporada en un papel 'secundario'.

"Ha sido una semana emocionante. Es bueno ver que George tenga la oportunidad de ascender, pero también que Alex esté de vuelta. Con el talento que tiene, se merece un puesto en la Fórmula 1", concluyó el alemán.