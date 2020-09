Vettel: "¿Qué debería mejorar Ferrari? Mi opinión ya no importa"

A pesar de que el equipo y el piloto lo niegan, cada vez es más evidente la tensión entre Sebastian Vettel y Ferrari.

Después de un fin de semana con una estrategia cuestionable en Silverstone, llegó la de Barcelona, donde la escudería desoyó las peticiones de Vettel sobre a qué ritmo rodar para llegar a meta con una sola parada.

Ferrari ocupa la quinta plaza en el mundial de constructores, no solo superados por Mercedes y Red Bull, sino también por detrás de Racing Point y McLaren, a priori rivales inferiores. Y, cuando se le preguntó a Vettel qué debería hacer mejor Ferrari para dar la vuelta a la situación, Vettel contestó: "No creo que mi opinión ya importe, la verdad, así que...".

Luego, accedió a decir: "Pero mirando esta temporada, el coche es el que es. Estamos tratando de aguantar, para ser justo con todo el equipo. Es una temporada difícil para todos, pero estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos. No es justo decir que es un mal año y ya está, pero sabemos que será muy difícil cambiar las cosas".

"Tenemos que intentar aguantar, hacer nuestro trabajo. He pasado unas semanas difíciles, pero lo importante es tratar de levantarnos y hacerlo lo mejor que podamos. Hay mucho trabajo por hacer para intentar mejorar y todavía tengo demasiados altibajos".

Además, Vettel mostró su descontento por radio con la estrategia de Ferrari en Barcelona, y en redes sociales se publicó que Binotto había dicho que eso se debía a su salida del equipo.

Lo que realmente contestaba el director de Ferrari era, precisamente, a lo de que la opinión de Vettel ya no importara. Y así, la respuesta tiene un poco más de sentido (y de menos polémica): "¿Sebastián respondió que su opinión ya no es importante dentro del equipo? Creo que es una declaración dictada por su decepción de que no será parte del equipo a partir de la próxima temporada".

"Cuando dice cosas así quiere decir que cree que los consejos para el futuro ya no dependen de él. Dicho esto, estamos trabajando bien con él, la relación es buena. Su fin de semana ha sido bueno, aunque siempre puedas hacerlo mucho mejor. Hizo una buena carrera y estoy convencido que tendrá una inyección de confianza para las próximas, para afrontarlas con más ilusión ”.

Lo que realmente parece es que ambas partes quisieran que acabara ya la temporada y empezar capítulos nuevos, pero aún quedan, al menos, otros siete grandes premios (que serán más).

