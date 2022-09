¿Pudo volver Vettel a Red Bull F1 después de salir de Ferrari?

Cargar el reproductor de audio

Sebastian Vettel ganó sus cuatro títulos mundiales durante su periplo de seis temporadas en Red Bull entre el 2009 y el 2014, antes de fichar por Ferrari en 2015. Los italianos optaron por no renovar el contrato del alemán cuando expiró allá por finales del 2020, dejando vía libre para que se uniera a Aston Martin el año siguiente.

Después de eso, el tetracampeón pasó por un desierto en la mitad baja de la parrilla hasta anunciar su retirada en verano de 2022, permitiendo a la escudería de Silverstone hacerse con los servicios de uno de sus rivales en la época dorada del germano, Fernando Alonso.

A Sebastian Vettel se le relacionó con un posible regreso a Red Bull, incluso se llegó a saber que tuvo conversaciones con el asesor del equipo, Helmut Marko, pero el director del conjunto, Christian Horner, lo descartó como una opción viable en el verano de 2020.

Los de Milton Keynes recurrieron a Sergio Pérez, que se convirtió en agente libre después de que Racing Point confirmase la contratación de Vettel, y sustituyó a Alexander Albon al final del curso.

Cuando Motorsport.com le preguntó al alemán sobre si esa negociación para volver al equipo de las bebidas energéticas era seria después de su marcha de Ferrari, dijo que nunca fue algo firme: "Tomé la decisión de unirme a Aston Martin antes de que, según tengo entendido, hubieran discutido la continuidad de Alex [Albon]".

"Así que nunca estuvo cerca", reconoció. "Por supuesto, conozco a Christian [Horner] y a Helmut [Marko], así que pude hablar con ellos, pero nunca nada serio. También sabía que si hubiese sido una opción, al menos lo habríamos hablado, pero nunca se llegó a ese punto".

"Un par de meses más tarde, se podría mirar hacia atrás y decir qué hubiera pasado si estuviera con ellos, pero estoy contento con la decisión que tomé", expresó el piloto alemán.

Vettel dejará la Fórmula 1 al final de la temporada, dejándole su asiento en Aston Martin a Fernando Alonso, después de haber cosechado el mejor resultado del conjunto desde su cambio de nombre, cuando acabó segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2021. El presente curso ha sido mucho más complicado, pero el cuatro veces campeón no se arrepiente de haber firmado con los de Silverstone.

"Esperábamos ser más competitivos estos dos últimos años, pero no fue así", explicó. "Estoy muy contento con la forma en la que el equipo ha progresado y [cómo] estamos trabajando juntos, así que, no es el sueño hecho realidad, obviamente, competir en las posiciones en la que estamos, pero ha sido un reto".

"Creo que lo he aceptado, y he intentado sacarle el máximo partido", dijo un Sebastian Vettel que aún no ha confirmado ningún plan más allá de la Fórmula 1, salvo la Carrera de Campeones que se disputará en enero.

El alemán también indicó que "no está considerando nada" que lo mantenga unido al paddock del Gran Circo: "El tiempo dirá qué es lo que se puede hacer, si hay una oferta de esa naturaleza o no, entonces veré cómo me siento. De momento, estoy bastante contento de dedicar más horas a otras cosas, y de ver más a los niños".

"Luego, ya podré comprobar si me aburro dentro de tres meses o tres años. No lo sé, así que ya veremos", sentenció el cuatro veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo.

